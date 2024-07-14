Дефицитная профессия: в Тюменской области не хватает учителей

В целом на данный момент в Тюменской области свободными остаются более 29 тысяч вакансий. Уровень регистрируемой безработицы не превышает 0,27%. Всего с начала года в службу занятости населения региона обратилось за содействием в поиске подходящей работы 23,6 тысячи человек. Новую работу из них нашли 16,8 тысяч.