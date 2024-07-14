Дефицитная профессия: в Тюменской области не хватает учителей

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Кроме того, требуются строители (3,5 тысячи вакансий), работники сфер госуправления (2,7 тысячи свободных вакансий, сельского и лесного хозяйств (2,3 тысячи вакансий), торговли (более 2 тысяч вакансий).
В целом на данный момент в Тюменской области свободными остаются более 29 тысяч вакансий. Уровень регистрируемой безработицы не превышает 0,27%. Всего с начала года в службу занятости населения региона обратилось за содействием в поиске подходящей работы 23,6 тысячи человек. Новую работу из них нашли 16,8 тысяч.
Ранее «Наш Город» писал, что жителей Тюменской области приглашают на работу в Москву. Трудиться предстоит в сфере дорожного строительства.