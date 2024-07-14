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Updated Сегодня, 09:51

В Тюменской области не хватает учителей

Дефицитная профессия: в Тюменской области не хватает учителей

14 июля 2024, 09:48
Фото: 1MI

В Тюменской области не хватает учителей

По данным областного департамента труда и занятости, на сегодняшний день свободными остаются более 5,8 тысячи вакансий для педагогов. Также регион остро нуждается в специалистах сферы обрабатывающих производств — более 4,4 тысячи вакансий.

Кроме того, требуются строители (3,5 тысячи вакансий), работники сфер госуправления (2,7 тысячи свободных вакансий, сельского и лесного хозяйств (2,3 тысячи вакансий), торговли (более 2 тысяч вакансий).

В целом на данный момент в Тюменской области свободными остаются более 29 тысяч вакансий. Уровень регистрируемой безработицы не превышает 0,27%. Всего с начала года в службу занятости населения региона обратилось за содействием в поиске подходящей работы 23,6 тысячи человек. Новую работу из них нашли 16,8 тысяч.

Ранее «Наш Город» писал, что жителей Тюменской области приглашают на работу в Москву. Трудиться предстоит в сфере дорожного строительства.

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