У обвиняемого во взятках вице-президента Utair арестовали 8 квартир в Тюмени и Сочи

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
По данным Следственного комитета, вице-президент авиакомпании «Ютейр» с мая 2020 года по июнь 2022 года денежное вознаграждение предоставлял льготы и привилегии отдельным участникам рынка авиауслуг. В частности, предоставлял агентству по продаже авиабилетов льготные условия бронирования, внося корректировки в системы тарифов. Это позволяло реализовывать места на авиарейсы по наименьшей стоимости.
Общая сумма взяток составила 9,7 миллиона рублей, размер ущерба, причиненный авиакомпании оценили более чем в 34 миллиона рублей.
По данным прокуратуры Тюменской области, в ходе расследования на имущество топ-менеджера общей стоимостью 43 миллиона рублей, восемь квартир в Тюмени и Сочи, был наложен арест.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в Центральный районный ссуд Тюмени для рассмотрения по существу.
Ранее «Наш Город» писал, что в Москве Басманный суд отправил под стражу исполнительного директора проекта «Проектстройсервис» Григория Нака, сына депутата тюменской думы. Его обвиняют по статье «Дача взятки в особо крупном размере».