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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Вице-президента авиакомпании Utair в Тюмени обвинили в получении взятки 9,7 млн

У обвиняемого во взятках вице-президента Utair арестовали 8 квартир в Тюмени и Сочи

9 июля 2024, 08:28
Фото: 1MI

Вице-президента авиакомпании Utair в Тюмени обвинили в получении взятки 9,7 млн

Топ-менеджера авиакомпании будут судить в Тюмени за злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп. Речь идет о вице-президенте авиакомпании Utair Владимире Протасове. У него арестованы 8 квартир в Тюмени и Сочи и 43 миллиона рублей.

По данным Следственного комитета, вице-президент авиакомпании «Ютейр» с мая 2020 года по июнь 2022 года денежное вознаграждение предоставлял льготы и привилегии отдельным участникам рынка авиауслуг. В частности, предоставлял агентству по продаже авиабилетов льготные условия бронирования, внося корректировки в системы тарифов. Это позволяло реализовывать места на авиарейсы по наименьшей стоимости.

Общая сумма взяток составила 9,7 миллиона рублей, размер ущерба, причиненный авиакомпании оценили более чем в 34 миллиона рублей.

По данным прокуратуры Тюменской области, в ходе расследования на имущество топ-менеджера общей стоимостью 43 миллиона рублей, восемь квартир в Тюмени и Сочи, был наложен арест.

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В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в Центральный районный ссуд Тюмени для рассмотрения по существу.

Ранее «Наш Город» писал, что в Москве Басманный суд отправил под стражу исполнительного директора проекта «Проектстройсервис» Григория Нака, сына депутата тюменской думы. Его обвиняют по статье «Дача взятки в особо крупном размере».

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