У обвиняемого во взятках вице-президента Utair арестовали 8 квартир в Тюмени и Сочи

По данным Следственного комитета, вице-президент авиакомпании «Ютейр» с мая 2020 года по июнь 2022 года денежное вознаграждение предоставлял льготы и привилегии отдельным участникам рынка авиауслуг. В частности, предоставлял агентству по продаже авиабилетов льготные условия бронирования, внося корректировки в системы тарифов. Это позволяло реализовывать места на авиарейсы по наименьшей стоимости.