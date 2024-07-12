Пьяных дебоширов станет больше! Во что выльется борьба с «наливайками» в Тюмени?

Горожане серьезно обеспокоены этой проблемой, ведь пьяные люди создают угрозу для безопасности и мешают тюменцам спать. В Госдуме уже принят закон, позволяющих властям региона ограничивать продажу алкогольной продукции вблизи многоквартирных домов. На фоне жалоб, поступавших от тюменцев, депутаты тюменской облдумы выдвинули законопроект и просят запретить продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания, «расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, с понедельника по четверг и в воскресенье с 22:00 до 08:00, в пятницу, субботу и в нерабочие праздничные дни с 23:00 до 09:00».