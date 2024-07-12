Пьяных дебоширов станет больше! Во что выльется борьба с «наливайками» в Тюмени?

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Заведения, которые регистрируются, как «кафе» и могут продавать алкоголь в любое время обычно и называют «наливайками». Зачастую поздними вечерами люди туда приходят за пивом и иногда потребляют его в неконтролируемо, что перерастает в пьяные дебоши.
Горожане серьезно обеспокоены этой проблемой, ведь пьяные люди создают угрозу для безопасности и мешают тюменцам спать. В Госдуме уже принят закон, позволяющих властям региона ограничивать продажу алкогольной продукции вблизи многоквартирных домов. На фоне жалоб, поступавших от тюменцев, депутаты тюменской облдумы выдвинули законопроект и просят запретить продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания, «расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, с понедельника по четверг и в воскресенье с 22:00 до 08:00, в пятницу, субботу и в нерабочие праздничные дни с 23:00 до 09:00».
Если посмотреть на карту города и взять любой участок Тюмени, то можно заметить, что, как минимум, 90% всех баров находятся именно на территории многоквартирных домов, а это несколько сотен заведений, в их числе достаточно крупные сети.
А потому можно закономерно предположить, что принятие законопроекта, предложенного тюменской облдумой, практически полностью лишит микрорайоны Тюмени мест продажи и потребления алкоголя после 22:00 и 23:00 в зависимости от дня недели. Может казаться, что это чуть ли не гарант спокойствия, однако не все так просто.
«Когда говорят об этом законе все почему-то думают исключительно о маленьких „пивнушках“, где стоят 4 крана и два стула. Однако под эти условия попадают именитые и серьезные сети приличных заведений, которые будут вынуждены закрываться после указанного времени. Так как мы прекрасно понимаем, что алкоголь неразрывно связан с более поздним временем суток, то большая часть баров просто прекратит свое существование», — объяснил финансист Игорь Балуев.
«У нас также есть нацпроект по поддержке малого и среднего предпринимательства. И выдвинутые условия ему прямо противоречат», — объясняет Меняйлова.
«Запрет порождает протест. Начнут открывать подпольные точки и продавать там паленый алкоголь. Или будут палатки в 500 метрах от многоквартирников открывать. Я работаю с людьми и прекрасно понимаю, что этот запрет работать не будет», — говорит психолог.
Эксперты говорят о том, что за круглый стол стоит посадить депутатов, предпринимателей и силовиков, чтобы рассмотреть проблему с каждой стороны и прийти к единому решению.
Допускается, что работать с заведениями, создающими проблемы горожанам необходимо точечно и разбирать каждую ситуацию с учетом локации и деятельностью конкретного заведения.