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Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Борьба с «наливайками» в Тюмени может ударить по малому бизнесу.

Пьяных дебоширов станет больше! Во что выльется борьба с «наливайками» в Тюмени?

12 июля 2024, 07:56
Фото: 1MI
Борьба с «наливайками» в Тюмени может ударить по малому бизнесу.

Борьба с «наливайками» в Тюмени может ударить по малому бизнесу

Правительство страны наделило регионы правом ограничивать продажу алкоголя в так называемых «наливайках». Депутаты Тюменской областной Думы уже выдвинули соответствующий законопроект. Однако его принятие специалисты оценивают спорно, новые правила серьезно ударят по бизнесу и здоровью населения.

По «наливайке» в каждом доме

Заведения, которые регистрируются, как «кафе» и могут продавать алкоголь в любое время обычно и называют «наливайками». Зачастую поздними вечерами люди туда приходят за пивом и иногда потребляют его в неконтролируемо, что перерастает в пьяные дебоши.

Горожане серьезно обеспокоены этой проблемой, ведь пьяные люди создают угрозу для безопасности и мешают тюменцам спать. В Госдуме уже принят закон, позволяющих властям региона ограничивать продажу алкогольной продукции вблизи многоквартирных домов. На фоне жалоб, поступавших от тюменцев, депутаты тюменской облдумы выдвинули законопроект и просят запретить продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания, «расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, с понедельника по четверг и в воскресенье с 22:00 до 08:00, в пятницу, субботу и в нерабочие праздничные дни с 23:00 до 09:00».

Если посмотреть на карту города и взять любой участок Тюмени, то можно заметить, что, как минимум, 90% всех баров находятся именно на территории многоквартирных домов, а это несколько сотен заведений, в их числе достаточно крупные сети.

Большинство «наливаек» в Тюмени располагаются в многоквартирных домах.Большинство «наливаек» в Тюмени располагаются в многоквартирных домах.
Большинство «наливаек» в Тюмени располагаются в многоквартирных домах.
Фото: Скриншот 2ГИС

А потому можно закономерно предположить, что принятие законопроекта, предложенного тюменской облдумой, практически полностью лишит микрорайоны Тюмени мест продажи и потребления алкоголя после 22:00 и 23:00 в зависимости от дня недели. Может казаться, что это чуть ли не гарант спокойствия, однако не все так просто.

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Чем обернется запрет?

Еще при рассмотрении законопроекта на уровне Госдумы, в Минфине отмечали, что введение таких условий создаст новый административный барьер для бизнесменов. В бизнесе, базирующимся на продаже алкогольной продукции в Тюмени замешаны представители малого и среднего предпринимательства. Многие из них признаются, что значительную часть их выручки приносят клиенты, приходящие после 22:00.

«Когда говорят об этом законе все почему-то думают исключительно о маленьких „пивнушках“, где стоят 4 крана и два стула. Однако под эти условия попадают именитые и серьезные сети приличных заведений, которые будут вынуждены закрываться после указанного времени. Так как мы прекрасно понимаем, что алкоголь неразрывно связан с более поздним временем суток, то большая часть баров просто прекратит свое существование», — объяснил финансист Игорь Балуев.

С учетом того, как в Тюмени выстроены отношения бизнеса и властей, специалист уверен, что законопроект отправят на доработку и в таком виде не примут. О том же говорит и экономист Ирина Меняйлова. Она отмечает, что прибыльный бизнес — это хорошие налоги в бюджет государства, а потому запрет торговли критически скажется на налоговых показателях и существовании малого и среднего бизнеса в целом.

«У нас также есть нацпроект по поддержке малого и среднего предпринимательства. И выдвинутые условия ему прямо противоречат», — объясняет Меняйлова.

Есть и еще один негативный фактор, запрет на продажу может поспособствовать росту численности пьяных дебошей. Сейчас, при том, что «наливайки»» есть чуть ли не в каждом доме, численность преступлений, совершенных пьяными людьми, снижается. По данным прокуратуры, в 2023 году в регионе стало на 11,3% меньше преступлений, совершенных пьяными людьми.

Психолог Петр Зосимов говорит о том, что в вопросе запретов, как в физике — фила действия равна силе противодействия. А потому люди начнут искать «серые» и «черные» места, где можно выпить вечером и ночью.

«Запрет порождает протест. Начнут открывать подпольные точки и продавать там паленый алкоголь. Или будут палатки в 500 метрах от многоквартирников открывать. Я работаю с людьми и прекрасно понимаю, что этот запрет работать не будет», — говорит психолог.

Зосимов также указывает, что после запрета ночной продажи алкоголя как раз и появились «наливайки», которые нашли лазейку с регистрацией в качестве кафе и пользуются ею. А потому не исключено, что вариант обхода правил будет найден и в этом случае.

Запрет «наливаек» в Тюменской области сильно ужарит по бизнесу, налоговым выплатам и может породить «черный» и «серый» рынок торговли алкоголем.Запрет «наливаек» в Тюменской области сильно ужарит по бизнесу, налоговым выплатам и может породить «черный» и «серый» рынок торговли алкоголем.
Запрет «наливаек» в Тюменской области сильно ужарит по бизнесу, налоговым выплатам и может породить «черный» и «серый» рынок торговли алкоголем.
Фото: 1MI

А как тогда бороться с пьяными хулиганами?

Эксперты говорят о том, что за круглый стол стоит посадить депутатов, предпринимателей и силовиков, чтобы рассмотреть проблему с каждой стороны и прийти к единому решению.

Допускается, что работать с заведениями, создающими проблемы горожанам необходимо точечно и разбирать каждую ситуацию с учетом локации и деятельностью конкретного заведения.

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