Бизнес стал чаще искать программистов в Тюмени

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
По данным экспертов, предприятия стали в два раза чаще обращаться за услугами по внедрению в бизнес-процессы CRM-систем для хранения баз клиентов и настройки воронки продаж, на 44% увеличился спрос на услуги специалистов по созданию сайтов-визиток. Более чем на треть чаще, чем в мае этого года, в июне бизнесмены обращались к разработкам мобильных приложений.
Аналитики «Авито Услуг» объясняют повышенный интерес к услугам программистов динамичным развитием малого и среднего предпринимательства в Тюмени, а также трендом на оптимизацию бизнес-процессов, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области наблюдается дефицит учителей. В настоящее время региону требуются порядка 5,8 тысячи педагогов.