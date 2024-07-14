Бизнес стал чаще искать программистов в Тюмени

По данным экспертов, предприятия стали в два раза чаще обращаться за услугами по внедрению в бизнес-процессы CRM-систем для хранения баз клиентов и настройки воронки продаж, на 44% увеличился спрос на услуги специалистов по созданию сайтов-визиток. Более чем на треть чаще, чем в мае этого года, в июне бизнесмены обращались к разработкам мобильных приложений.