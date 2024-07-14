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Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Бизнес стал чаще искать программистов в Тюмени

Бизнес стал чаще искать программистов в Тюмени

14 июля 2024, 10:54
Фото: 1MI
За последний год спрос на услуги данных специалистов увеличился на 50%, на ИТ-специалистов — на 111%. Об этом сообщили аналитики «Авито Услуги».

По данным экспертов, предприятия стали в два раза чаще обращаться за услугами по внедрению в бизнес-процессы CRM-систем для хранения баз клиентов и настройки воронки продаж, на 44% увеличился спрос на услуги специалистов по созданию сайтов-визиток. Более чем на треть чаще, чем в мае этого года, в июне бизнесмены обращались к разработкам мобильных приложений.

Аналитики «Авито Услуг» объясняют повышенный интерес к услугам программистов динамичным развитием малого и среднего предпринимательства в Тюмени, а также трендом на оптимизацию бизнес-процессов, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области наблюдается дефицит учителей. В настоящее время региону требуются порядка 5,8 тысячи педагогов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Программисты#Услуги
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