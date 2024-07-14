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Тюменские власти выставили спасателей у озера, в котором запрещено купаться

Рядом с озером Круглое выставили посты спасателей

14 июля 2024, 08:33
Фото: 1MI

Тюменские власти выставили спасателей у озера, в котором запрещено купаться

Дежурство спасателей на водоеме организовала администрация Тюмени. Как пояснил один из сотрудников службы спасения, в жаркую погоду, несмотря на запрет, жители областной столицы купаются в озере.
«Ранее там была установлена табличка „купаться запрещено“, но люди ее спилили и выкинули. На предупреждения об опасности купания люди не реагируют», — пояснил он 72.RU.

Заметим, в этом году на озере Круглое планировали организовать благоустроенный пляж. Однако подрядчик сорвал сроки. Когда здесь откроют официальное место отдыха пока неизвестно.

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Ранее «Наш Город» писал, что накануне в озере Большой Тараскуль утонул 27-летний тюменец. Мужчина отдыха на берегу водоема в компании друзей и решил искупаться. Однако заплыв слишком далеко, он утонул.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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