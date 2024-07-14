Рядом с озером Круглое выставили посты спасателей

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
«Ранее там была установлена табличка „купаться запрещено“, но люди ее спилили и выкинули. На предупреждения об опасности купания люди не реагируют», — пояснил он 72.RU.
Заметим, в этом году на озере Круглое планировали организовать благоустроенный пляж. Однако подрядчик сорвал сроки. Когда здесь откроют официальное место отдыха пока неизвестно.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в озере Большой Тараскуль утонул 27-летний тюменец. Мужчина отдыха на берегу водоема в компании друзей и решил искупаться. Однако заплыв слишком далеко, он утонул.