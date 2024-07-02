«На воде гибнут люди»: горожане требуют от мэрии срочно открыть бесплатный пляж

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
Авторы документа отмечают, что из-за того, что в городе отсутствует бесплатное оборудованное место для купания, в водоемах, где запрещено купаться, гибнут люди. Только за первые 20 дненй июня на воде погибли семь человек.
«В 2016 году на Change.org тюменцы уже размещали петицию под названием „Откройте бесплатные пляжи в Тюмени“ об организации бесплатных оборудованных мест для купания и отдыха. С тех пор прошло 8 лет, а проблема так и не решена! Город развивается, осуществляются всё новые и новые проекты. И каждый год из-за отсутствия бесплатных оборудованных мест для купания и отдыха гибнут люди», — подчеркивают авторы петиции.
Тюменцы отмечают, что многодетные и малообеспеченные тюменцы не могут себе позволить выехать с детьми в курортные места из-за финансовых сложностей. В среднем вход на базы отдыха стоит 300-400 рублей.
Авторы документа отмечают, что бесплатные городские пляжи должны быть оборудованы раздевалками, шезлонгами, парковками, туалетами, охраной, уборщиками, доступностью для маломобильных групп населения. Также к местам отдыха должны быть организованы автобусные маршруты.
«Следует подумать в первую очередь о детях — они не должны платить за детство, за возможность купаться летом», — указано в документе.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области официально разрешено купаться в девяти водоемах. Отдыхать только на береговой линии разрешено на территории пяти озер и прудов.