Миллиарды рублей потратили тюменцы на платные услуги

Отметим, что за пять месяцев услуги зарубежного туризма подорожали более чем на 20%, бытовые — 3,5%, правовые — 3,4%, образовательные — 2,8%, медицинские — 2,5%. В июне, по сравнению с декабрем 2023 года, тарифы на услуги зарубежного туризма увеличились на 29%, пассажирские перевозки стали дороже на 12,2%, санаторно-оздоровительные услуги — на 8,9%.