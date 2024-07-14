Миллиарды рублей потратили тюменцы на платные услуги

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В среднем ежемесячно на услуги тюменцы тратили более 15,5 миллиарда рублей, в месяц каждый житель региона платил за услуги 9,5 тысячи рублей.
Отметим, что за пять месяцев услуги зарубежного туризма подорожали более чем на 20%, бытовые — 3,5%, правовые — 3,4%, образовательные — 2,8%, медицинские — 2,5%. В июне, по сравнению с декабрем 2023 года, тарифы на услуги зарубежного туризма увеличились на 29%, пассажирские перевозки стали дороже на 12,2%, санаторно-оздоровительные услуги — на 8,9%.