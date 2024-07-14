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Тюменцы тратят ежемесячно на платные услуги более 9 тысяч рублей

Миллиарды рублей потратили тюменцы на платные услуги

14 июля 2024, 07:18

Тюменцы тратят ежемесячно на платные услуги более 9 тысяч рублей

Более 77 миллиардов рублей потратили жители Тюменской области на платные услуги за первые пять месяцев 2024 года. Это на 2,9% превышает аналогичные показатели 2023 года, сообщили в Тюменьстате.

В среднем ежемесячно на услуги тюменцы тратили более 15,5 миллиарда рублей, в месяц каждый житель региона платил за услуги 9,5 тысячи рублей.

Отметим, что за пять месяцев услуги зарубежного туризма подорожали более чем на 20%, бытовые — 3,5%, правовые — 3,4%, образовательные — 2,8%, медицинские — 2,5%. В июне, по сравнению с декабрем 2023 года, тарифы на услуги зарубежного туризма увеличились на 29%, пассажирские перевозки стали дороже на 12,2%, санаторно-оздоровительные услуги — на 8,9%.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменьстат
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