На глазах у жены ушел под воду: 27-летний тюменец утонул в озере под Тюменью

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Приехавшие на место происшествие водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования достали тело мужчины из воды уже ближе к ночи.
«Озеро Большой Тараскуль не входит в список мест, где разрешено купаться. Убедительная просьба ко всем отдыхающим соблюдать элементарные меры безопасного поведения на водоемах: не купаться в непредназначенных для этого местах, не игнорировать запрещающие знаки, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также не оставлять у воды без присмотра детей», — отметил старший государственный инспектор Центра ГИМС ГО МЧС по Тюменской области Илья Лемзяков.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала купального сезона на водоемах произошло более десятка трагедий. В числе погибших четверо детей до 18 лет.