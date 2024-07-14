nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

В озере под Тюменью утонул мужчина

На глазах у жены ушел под воду: 27-летний тюменец утонул в озере под Тюменью

14 июля 2024, 07:47
Фото: МЧС ТО

В озере под Тюменью утонул мужчина

Трагедия произошла днем 13 июля на озере Большой Тараскуль. Мужчина 1997 года рождения заплыл далеко от берега и ушел под воду на глазах у своей супруги.

Приехавшие на место происшествие водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования достали тело мужчины из воды уже ближе к ночи.

«Озеро Большой Тараскуль не входит в список мест, где разрешено купаться. Убедительная просьба ко всем отдыхающим соблюдать элементарные меры безопасного поведения на водоемах: не купаться в непредназначенных для этого местах, не игнорировать запрещающие знаки, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также не оставлять у воды без присмотра детей», — отметил старший государственный инспектор Центра ГИМС ГО МЧС по Тюменской области Илья Лемзяков.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала купального сезона на водоемах произошло более десятка трагедий. В числе погибших четверо детей до 18 лет.

Читайте также:
Жара вернется в Тюмень через неделюМиллиарды рублей потратили тюменцы на платные услугиМассовая авария произошла в Тюмени. Есть пострадавшие
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Гибель на воде#Утонувшие#Утонувший
Подпишитесь
Пятый этап опрессовок стартует в Тюмени. У кого отключат горячую воду?
Вчера, 11:12
Где можно купаться в Тюмени в 2024 году: места, цены и развлечения
12 июля, 05:45
Аптека. Улица. Тест? Знаете ли вы авторов этих известных стихотворений?
12 июля, 05:33
Просят привезти шампанского и убрать мусор: с какими обращения тюменцы звонят на 02
Вчера, 12:04
Зарплата более 200 тысяч в месяц: в Тюмени назвали самых богатых специалистов
Вчера, 05:45
«Настоящий воин-защитник»: в зоне СВО погиб мастер боевых единоборств из Тобольска
12 июля, 09:12