Жара вернется в Тюмень через неделю

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
По прогнозам метеорологов, в понедельник, 15 июля, ожидается солнечная погода и +24…+26 в светлое время суток, до +15…+16 в ночные часы. Во вторник, 16 июля, существенно погода не изменится.
В среду и четверг, 17 и 18 июля, ожидается +16…+26 и без осадков. 19 июля столбики термометров к полудню поднимутся до +27…+28, в воскресенье, 21 июля, и вовсе покажут +29….+30.
Вместе с жаркой погодой в Тюмень придут грозы и дожди. Согласно долгосрочным прогнозам, дожди будут лить на протяжении четырех дней — с 21 по 24 июля включительно. С 25 июля ожидается похолодание до +23…+25.