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Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

В Тюмени на новой рабочей неделе ожидается прохладная погода

Жара вернется в Тюмень через неделю

14 июля 2024, 07:34
Фото: 1MI

В Тюмени на новой рабочей неделе ожидается прохладная погода

Следующая рабочая неделя в Тюмени начнется с теплой погоды. Небесная канцелярия на предстоящей рабочей неделе порадует жителей областной столицы солнцем и комфортной температурой воздуха +25…+26. Жара вернется только в пятницу.

По прогнозам метеорологов, в понедельник, 15 июля, ожидается солнечная погода и +24…+26 в светлое время суток, до +15…+16 в ночные часы. Во вторник, 16 июля, существенно погода не изменится.

В среду и четверг, 17 и 18 июля, ожидается +16…+26 и без осадков. 19 июля столбики термометров к полудню поднимутся до +27…+28, в воскресенье, 21 июля, и вовсе покажут +29….+30.

Вместе с жаркой погодой в Тюмень придут грозы и дожди. Согласно долгосрочным прогнозам, дожди будут лить на протяжении четырех дней — с 21 по 24 июля включительно. С 25 июля ожидается похолодание до +23…+25.

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