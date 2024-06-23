Итоги недели: рост платы за капремонт, межнациональный конфликт и уголовные дела

И добавил, что, несмотря на повышение, плата за капремонт в Тюменской области останется самой низкой в Уральском федеральном округе. Для сравнения, в соседней Свердловской области жители платят ежемесячно по 14,81 рубля за квадратный метр, в Челябинской области — 11,8 рубля, в Курганской области — 10,3 рубля, в Югре и на Ямале — от 11,1 до 18 рублей за «квадрат».