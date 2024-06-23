Итоги недели: рост платы за капремонт, межнациональный конфликт и уголовные дела

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов будет увеличен на 2,5 рубля в регионе с 1 июля 2024 года. Он составит 10 рублей за квадратный метр. Впоследствии размер платы будет индексироваться каждый год.
По словам замгубернатора региона Сергея Шустова, плату за капремонт в Тюменской области не поднимали в течение десяти лет. Решение о повышении тарифа обусловлено ростом себестоимости работ из-за подорожания строительных и горюче-смазочных материалов, роста цен на энергоносители.
«Размер взноса за капитальный ремонт в регионе был установлен в 2014 году. С тех пор он составляет 7 рублей 50 копеек в месяц с „квадрата“. 10 лет эта сумма не менялась», — сообщил Шустов.
И добавил, что, несмотря на повышение, плата за капремонт в Тюменской области останется самой низкой в Уральском федеральном округе. Для сравнения, в соседней Свердловской области жители платят ежемесячно по 14,81 рубля за квадратный метр, в Челябинской области — 11,8 рубля, в Курганской области — 10,3 рубля, в Югре и на Ямале — от 11,1 до 18 рублей за «квадрат».
В Тюмени задержали сотрудников полиции по подозрению в подделке административных протоколов на мигрантов. В числе задержанных — заместитель начальника отдела полиции № 1 УМВД России по Тюмени, начальник отдела участковых уполномоченных полиции и двое его подчиненных.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Организация незаконной миграции организованной группой с использованием своего служебного положения», Организация незаконной миграции организованной группой».
По версии следствия, высокопоставленные полицейские в период с 1 октября 2021 года по 26 января 2024 года давали указания двум подчиненным участковым уполномоченным составлять фиктивные протоколы в отношении россиян, которые якобы временно размещали иностранцев, без их посещения.
Одновременно с этим три жительницы Тюмени получали от мигрантов, нарушивших режим пребывания в России, деньги, которые направляли на оплату штрафов и распределяли между собой.
Известно, как минимум, 88 фиктивных протоколах. Преступная деятельность группы была пресечена сотрудниками ФСБ совместно с коллегами из отдела собственной безопасности МВД.
Из списка кандидатов на пост главы администрации Тюмени выбыли два претендента — начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов и председатель городской думы Светлана Иванова.
Ни Иванова, ни Перевалов не будут подавать заявку на конкурс. По данным инсайдеров, для Павла Перевалова готовят должность в региональном правительстве. Вероятнее всего, он будет назначен на должность замгубернатора в случае отставки арестованного Вячеслава Вахрина. Источники сообщают, что Перевалов обладает схожими компетенциями и хорошо разбирается в сфере ЖКХ.
Что касается Светланы Ивановой, то она также не подавала документы на участие в конкурсе на кресло мэра. По словам тюменского политолога Александра Безделова, перед Ивановой (в качестве председателя гордумы) местные власти и партия «Единая Россия» поставили долгосрочные цели, которые она должна выполнить.
Выборы нового мэра Тюмени состоятся 27 июня на очередном заседании городской думы. Инсайдеры сообщают, что кресло главы администрации Тюмени займет мэр Тобольска Максим Афанасьев. Заметим, что его изначально называли главным кандидатом на кресло мэра Тюмени.
В Тюмени все чаще жители города начали находить листовки с оскорбительным содержанием, призывающим русских женщин не связываться с иностранцами. Горожане опасаются, что их производители могут перейти от пропаганды к агрессивным действиям, как это было в 2010-х годах.
Плакаты и с призывом не рожать от иностранцев заметили в микрорайоне Мелиораторов, в районе ЖК «Акварель». Тюменцы, которые первыми нашли листовки, сразу обратились в полицию. Они отметили, что в их районе живет много межнациональных семей и они опасаются радикально настроенных производителей листовок.
Заявление приняли, как сообщили «Нашему городу» в УМВД России по Тюменской области, проверка по указанному факту еще проводится. Также источник редакции, близкий к силовым структурам, сообщил, что производство и расклейка таких листовок — прямое разжигание межнациональной розни.
Политолог Максим Дерябин также отмечает, что в последние 3-5 лет в регионе, и по стране в целом, ухудшились межнациональные отношения. Причем основной конфликт, как и ранее, касается русских и представителей восточных национальностей.
«Это противопоставление у нас тянется издавна. Но в стране активно пропагандируется политика единства всех народов и многонациональности, упор в том же направлении делается и у нас в регионе. Но раскачивание лодки некоторым недружественным сторонам выгодно, а потому ситуация накаляется», — отметил в разговоре с корреспондентом «Нашего города» эксперт.
С каждым годом погода в Тюмени становится все более экстремальной — летние заморозки сменяются невыносимой жарой, а за засухой следуют жуткие поводки. Экологи убеждены в том, что дело не в естественном цикле природы, а в деятельности человека на территории целого региона.
По словам метеоролога Лидии Кашиной, климат в Тюмени существенно изменился. На сегодняшний день, как минимум, в три раза выросла численность штормов и других природных буйств. И произошло это не просто так, но в том числе, по вине человека.
Эксперты, опрошенные «Нашим городом» выделили основные факторы, которые пагубно сказываются на климате Тюменской области:
Вырубка лесов, которая напрямую сказывается на повышении температуры воздуха
Промышленность, неразрывно связанная с выбросами, за счет которых воздух становится плотнее, солнечные лучи сильнее нагревают земную поверхность, что влечет за собой общее повышение температуры.
АПК и осушение болот, что в понятие экологичного процесса не вписывается.
Строительство и автоматизация. Автомобильные ДВС выделяют оксид углерода и азота, диоксид серы, сажу и углеводороды, что также создает парниковый эффект и способствует нагреванию территорий. Производство строительных материалов и проведение строительных работ также чревато выбросами вредных веществ в атмосферу, а котлованы, создаваемые для строительства — это опять же изменение естественного рельефа.
Эксперты отмечают, что вернуть климат Тюмени и области к былым показателям уже не получится — можно лишь сдерживать скорость изменения погоды. Однако штормы, грозы и паводки — это уже часть нашей жизни, исключить которую вряд ли получится.