Инсайдеры сообщили, кто станет новым мэром Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе стало известно о том, что из списка кандидатов на должность главы администрации Тюмени выбыли два претендента — начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов и председатель городской думы Светлана Иванова. Также накануне стало известно, что документы на конкурс общественник, представитель партии ЛДПР Максим Долматов.