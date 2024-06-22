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Мэром Тюмени может стать глава Тобольска Максим Афанасьев

Инсайдеры сообщили, кто станет новым мэром Тюмени

22 июня 2024, 03:58
Фото: 1MI

Мэром Тюмени может стать глава Тобольска Максим Афанасьев

Кресло главы администрации Тюмени займет мэр Тобольска Максим Афанасьев. Данную информацию подтвердил «Ъ-Урал» источник, близкий к политическим кругам. Имя нового главы Тюмени будет названо меньше чем через неделю — 27 июня.
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Выборы

Максима Афанасьева изначально считали главным кандидатом на должность мэра Тюмени. Политолог Максим Дерябин отмечал, что Афанасьев умеет находить грамотный выход в конфликтных ситуациях, а также хорошо находит общий язык с населением — ориентирован на развитие города, за который отвечает, а не собственную карьеру.

В этом году, 27 мая, Афанасьев был переизбран на должность мэра Тобольска — за него проголосовали 20 депутатов из 21. Один голос был отдан сопернику Афанасьева.

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Максиму Афанасьеву 46 лет. В 1999 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В 2002 году окончил ТюмГУ по специальности «Экономика».

В 1996–1998 годах работал юрисконсультом правового отдела МУ «БТИиР».

В 2006 году возглавил правовую службу администрации Тюмени.

В феврале 2013 года был назначен руководителем управы Ленинского административного округа Тюмени.

В августе 2014 года Афанасьев занял должность заместителя главы администрации Тюмени. Курировал деятельность управ административных округов, а также департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

В 2019 году занял кресло главы Тобольска.

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Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе стало известно о том, что из списка кандидатов на должность главы администрации Тюмени выбыли два претендента — начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов и председатель городской думы Светлана Иванова. Также накануне стало известно, что документы на конкурс общественник, представитель партии ЛДПР Максим Долматов.

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