Инсайдеры сообщили, кто станет новым мэром Тюмени

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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Updated Сегодня, 04:00
Максима Афанасьева изначально считали главным кандидатом на должность мэра Тюмени. Политолог Максим Дерябин отмечал, что Афанасьев умеет находить грамотный выход в конфликтных ситуациях, а также хорошо находит общий язык с населением — ориентирован на развитие города, за который отвечает, а не собственную карьеру.
В этом году, 27 мая, Афанасьев был переизбран на должность мэра Тобольска — за него проголосовали 20 депутатов из 21. Один голос был отдан сопернику Афанасьева.
Максиму Афанасьеву 46 лет. В 1999 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В 2002 году окончил ТюмГУ по специальности «Экономика».
В 1996–1998 годах работал юрисконсультом правового отдела МУ «БТИиР».
В 2006 году возглавил правовую службу администрации Тюмени.
В феврале 2013 года был назначен руководителем управы Ленинского административного округа Тюмени.
В августе 2014 года Афанасьев занял должность заместителя главы администрации Тюмени. Курировал деятельность управ административных округов, а также департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.
В 2019 году занял кресло главы Тобольска.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе стало известно о том, что из списка кандидатов на должность главы администрации Тюмени выбыли два претендента — начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов и председатель городской думы Светлана Иванова. Также накануне стало известно, что документы на конкурс общественник, представитель партии ЛДПР Максим Долматов.