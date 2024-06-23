nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

В Тюмени ожидаются град, грозы и похолодание

Выпадет град и похолодает. Синоптики дали прогноз на предстоящую неделю

23 июня 2024, 11:45
Фото: 1MI

В Тюмени ожидаются град, грозы и похолодание

Новая рабочая неделя начнется на юге Тюменской области с непогоды. В понедельник, по данным Тюменского ЦГМС, ожидаются сильные грозы, град, штормовой ветер с порывами до 22 м/с.

В утренние часы вероятны туманы. Максимальная дневная температура воздуха составит +24…+29, в темное время суток столбики термометров покажут +15.+20.

Во вторник, 25 июня, на юге региона жара начнет спадать — к полудню воздух прогреется до +22…+26, ночью температура воздуха составит +14…+19. В течение дня ожидаются ливневые дожди, в отдельных районах грозы и град. Скорость ветра составит 7-12 м/с с порывами до 20 м/с.

В зоне риска: число тюменцев с ожирением с каждым годом
Узнать подробнее

В среду в регионе местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Днем столбики термометров покажут +21…+24, в ночные часы +11…+16. Скорость ветра составит 7-12 м/с.

В Тюмени в понедельник в течение дня ожидаются переменная облачность, осадки в виде дождя, + 24…+27 днем и +17…+19 ночью. Во вторник синоптики обещают кратковременные дожди и понижение температуры воздуха до +19…+22.

Читайте также:
Мотоциклист врезался в Hyundai Solaris в центре ТюмениОснователь детского клуба скончался в Тюмени. Он работал с трудными подросткамиВ зоне риска: число тюменцев с ожирением с каждым годом
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Грозы#Град#Дожди#Гроза
Подпишитесь
C низкой зарплатой и без карьерного роста. Ждет ли СИБУР кадровый дефицит?
21 июня, 01:06
Тест только для образованных! Сможете верно поставить ударения в непростых словах?
21 июня, 05:54
Будешь моделью! Как тюменок вербуют местные вебкам-студии?
21 июня, 07:45
Тюменцы пить не умеют! Бармен рассказал, как ведут себя подвыпившие горожане
21 июня, 06:44
Опасная погода в выходные: штормовое предупреждение объявили в Тюменской области
21 июня, 05:27
Искусственный интеллект создал новый гимн Тюмени — что из этого вышло?
21 июня, 11:15