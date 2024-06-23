Выпадет град и похолодает. Синоптики дали прогноз на предстоящую неделю

Во вторник, 25 июня, на юге региона жара начнет спадать — к полудню воздух прогреется до +22…+26, ночью температура воздуха составит +14…+19. В течение дня ожидаются ливневые дожди, в отдельных районах грозы и град. Скорость ветра составит 7-12 м/с с порывами до 20 м/с.