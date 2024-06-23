Выпадет град и похолодает. Синоптики дали прогноз на предстоящую неделю

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В утренние часы вероятны туманы. Максимальная дневная температура воздуха составит +24…+29, в темное время суток столбики термометров покажут +15.+20.
Во вторник, 25 июня, на юге региона жара начнет спадать — к полудню воздух прогреется до +22…+26, ночью температура воздуха составит +14…+19. В течение дня ожидаются ливневые дожди, в отдельных районах грозы и град. Скорость ветра составит 7-12 м/с с порывами до 20 м/с.
В среду в регионе местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Днем столбики термометров покажут +21…+24, в ночные часы +11…+16. Скорость ветра составит 7-12 м/с.
В Тюмени в понедельник в течение дня ожидаются переменная облачность, осадки в виде дождя, + 24…+27 днем и +17…+19 ночью. Во вторник синоптики обещают кратковременные дожди и понижение температуры воздуха до +19…+22.