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В Тюмени скончался основатель клуба по работе с подростками «Дзержинец»

Почетный гражданин города скончался в Тюмени

23 июня 2024, 10:47
Фото: 1MI

В Тюмени скончался основатель клуба по работе с подростками «Дзержинец»

В Тюмени сегодня утром на 83 году жизни скончался основатель клуба «Дзержинец» Геннадий Нечаев. Об этом сообщили в социальных сетях общественной организации.

Геннадий Александрович являелся ветераном МВД России, майором милиции в отставке, членом Союза журналистов России, автором большого числа публикаций по реабилитации подростков из группы риска.

Более 40 лет занимался Геннадий Нечаев работал с трудными подростками, помогаял им найти свой путь в жизни и стать достойными членами общества. Его труды в этой области признаны новаторскими, передовыми, были рекомендованы МВД СССР к внедрению и распространению в регионах России.

Фото: Центр ДЗЕРЖИНЕЦ | ТЮМЕНЬ

Награждён орденом святого Благоверного царевича Димитрия, Московского и Угличского чудотворца (пожалованный ему Патриархом Московским и всея Руси Алексием II «За особые заслуги в попечении о детях»), орденом «За заслуги», медалями «За безупречную службу», «За службу в милиции», «200 лет МВД России».

Имя Геннадия Александровича Нечаева внесено в общефедеральную книгу «Лучшие люди России». В 2016 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Тюмени» заслуги в сфере общественной деятельности.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Почетный гражданин#Дзержинец
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