Почетный гражданин города скончался в Тюмени

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
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Updated Сегодня, 12:46
Геннадий Александрович являелся ветераном МВД России, майором милиции в отставке, членом Союза журналистов России, автором большого числа публикаций по реабилитации подростков из группы риска.
Более 40 лет занимался Геннадий Нечаев работал с трудными подростками, помогаял им найти свой путь в жизни и стать достойными членами общества. Его труды в этой области признаны новаторскими, передовыми, были рекомендованы МВД СССР к внедрению и распространению в регионах России.
Награждён орденом святого Благоверного царевича Димитрия, Московского и Угличского чудотворца (пожалованный ему Патриархом Московским и всея Руси Алексием II «За особые заслуги в попечении о детях»), орденом «За заслуги», медалями «За безупречную службу», «За службу в милиции», «200 лет МВД России».
Имя Геннадия Александровича Нечаева внесено в общефедеральную книгу «Лучшие люди России». В 2016 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Тюмени» заслуги в сфере общественной деятельности.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале июня в Тюмени скончался известный художник Юрий Рыбьяков. Ему было 84 года.