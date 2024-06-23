Почетный гражданин города скончался в Тюмени

Более 40 лет занимался Геннадий Нечаев работал с трудными подростками, помогаял им найти свой путь в жизни и стать достойными членами общества. Его труды в этой области признаны новаторскими, передовыми, были рекомендованы МВД СССР к внедрению и распространению в регионах России.