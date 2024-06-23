В зоне риска: число тюменцев с ожирением с каждым годом

В число территорий, где проживает большее число людей с ожирением вошли Армизонский район (16,26 на 1000 населения), Сорокинский район (8,68 на 1000 населения), Исетский район (8,06 на 1000 населения), Ишим и Ишимский район (6,59 на 1000 населения), Тюмень (6,37 на 1000 населения), Уватский район (5,85 на 1000 населения).