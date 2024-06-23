В зоне риска: число тюменцев с ожирением с каждым годом

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
В 2022 году было зафиксировано превышение среднемноголетнего уровня показателя заболеваемости ожирением среди населения, показатель составил 4,65 на 1000 населения (темп прироста за 3 года 6,5%).
В число территорий, где проживает большее число людей с ожирением вошли Армизонский район (16,26 на 1000 населения), Сорокинский район (8,68 на 1000 населения), Исетский район (8,06 на 1000 населения), Ишим и Ишимский район (6,59 на 1000 населения), Тюмень (6,37 на 1000 населения), Уватский район (5,85 на 1000 населения).
Одновременно с этим отмечено увеличение числа жителей с сахарным диабетом — рост за последние три года на 6,5%.
Высокие показатели заболеваемости, в два раза выше среднеообластных, зафиксрованы в Казанском и Нижнетавдинском районах.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области стали есть меньше мяса, яиц, молочных продуктов, фруктов, но увеличили потребление хлебобулочных изделий и сахара.