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Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

В Тюменской области число людей, страдающих ожирением, выросло на 6,5%

В зоне риска: число тюменцев с ожирением с каждым годом

23 июня 2024, 10:16
Фото: 1MI

В Тюменской области число людей, страдающих ожирением, выросло на 6,5%

По данным управления Роспотребнадзора, рост числа жителей Тюменской области с лишним весом наблюдается во всех возрастных группах.

В 2022 году было зафиксировано превышение среднемноголетнего уровня показателя заболеваемости ожирением среди населения, показатель составил 4,65 на 1000 населения (темп прироста за 3 года 6,5%).

В число территорий, где проживает большее число людей с ожирением вошли Армизонский район (16,26 на 1000 населения), Сорокинский район (8,68 на 1000 населения), Исетский район (8,06 на 1000 населения), Ишим и Ишимский район (6,59 на 1000 населения), Тюмень (6,37 на 1000 населения), Уватский район (5,85 на 1000 населения).

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Одновременно с этим отмечено увеличение числа жителей с сахарным диабетом — рост за последние три года на 6,5%.

Высокие показатели заболеваемости, в два раза выше среднеообластных, зафиксрованы в Казанском и Нижнетавдинском районах.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области стали есть меньше мяса, яиц, молочных продуктов, фруктов, но увеличили потребление хлебобулочных изделий и сахара.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Болезни#Новости тюмени#Ожирение
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