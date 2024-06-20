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Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

В ФСБ рассказали подробности задержания тюменских полицейских

В ФСБ рассказали подробности задержания тюменских полицейских

20 июня 2024, 16:07
Фото: 1MI
Региональное управление ФСБ Росси по Тюменской области рассказало о задержании полицейских за «дружбу» с мигрантами. Ведомство отмечает, что среди задержанных — руководящий состав и рядовые сотрудники УМВД.
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Полиция
В результате розыскных мероприятий, пресечена противоправная деятельность руководителей и сотрудников одного из отделов полиции города Тюмени, причастных к организации канала незаконной миграции, сообщили правоохранители.
«По версии следствия, указанные лица, действуя из корыстной заинтересованности, в составе преступной группы лиц, с использованием своего служебного положения, организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации не менее ста иностранным гражданам», — рассказали в ФСБ.

Тюменские следователи уже возбудили уголовное дело. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в отделе полиции №1 прошли задержания. По данным источников, задержаны четверо участковых и заместитель начальника отдела, в отношении них проводится проверка.

Сотрудников полиции подозревают в подделке административных протоколов на мигрантов. Задержание замначальника полиции проходило у него же дома, он оказывал сопротивление.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Полиция#ФСБ#Полицейские
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