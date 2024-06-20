В ФСБ рассказали подробности задержания тюменских полицейских

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
В результате розыскных мероприятий, пресечена противоправная деятельность руководителей и сотрудников одного из отделов полиции города Тюмени, причастных к организации канала незаконной миграции, сообщили правоохранители.
«По версии следствия, указанные лица, действуя из корыстной заинтересованности, в составе преступной группы лиц, с использованием своего служебного положения, организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации не менее ста иностранным гражданам», — рассказали в ФСБ.
Тюменские следователи уже возбудили уголовное дело. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее «Наш город» сообщал, что в отделе полиции №1 прошли задержания. По данным источников, задержаны четверо участковых и заместитель начальника отдела, в отношении них проводится проверка.
Сотрудников полиции подозревают в подделке административных протоколов на мигрантов. Задержание замначальника полиции проходило у него же дома, он оказывал сопротивление.