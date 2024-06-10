Между Тюменью и Краснодаром построят магистраль, а Тура продолжает мелеть

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
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Updated Сегодня, 15:36
Во время экзамена в Тюмени экстренно эвакуировали школьников. Инцидент произошел в понедельник утром в школе №89. Ребята сдавали ОГЭ по географии, информатике и обществознанию.
Из-за подгоревшего блюда при разогреве в микроволновой печи произошло задымление. Как пояснили в МЧС по Тюменской области, вызов в дежурную часть поступил в десятом часу утра. На место ЧП были направлены пожарные. Правда, их помощь не понадобилась — возгорания не произошло. Позже школьников запустили обратно в школу.
Вчера днем рыбак нашел тело 22-летнего парня, спрыгнувшего 2 июня в Туру с моста. Внешние следы криминальной смерти не обнаружены, назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту гибели молодого человека Следственный комитет организовал проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, которые привели к трагедии.
На данный момент известно, что до прыжка парень выпивал дома с другом, после чего приятели отправились в бар, куда их пригласила подруга.
С масштабных 512 сантиметров, которые Тура набрала в период весеннего половодья, уровень вводы упал более, чем в два раза — до 235 сантиметров, при среднем показателе в 438 сантиметров. В течение двух недель вода ежедневно теряет около 20 сантиметров. Если обмеление продолжатся в том же темпе, то уже через 2 недели уровень воды будет измеряться в отрицательных показателях.
Гидрограф Валерий Заруба также говорит о том, что особенно острый период наступит в середине июля, ведь даже средний показатель колеблется в районе 150 сантиметров, а значит фактический в этом году может стать критическим.
Многие тюменцы отмечают, что звонки «из банка» или других прикрытий мошенников им поступают через мессенджеры. Причем часто злоумышленники используют именно видеозвонки.
Обычно необходимость звонка по видеосвязи мошенники, притворяющиеся банковскими работниками, иронично аргументируют именно необходимостью подтверждения биометрии. На деле же они записывают ваш разговор и могут даже запросить демонстрацию экрана, чтобы сразу получить доступ к приложениям напрямую или увидеть «код из СМС», который части необходим для входа в личный кабинет.
Власти планируют строительство новой магистрали, которая свяжет Тюмень и Краснодар.
Дорога пройдет через Ростовскую область. В настоящее время средняя протяженность маршрута от Краснодара до Тюмени по автодорогам составляет около трех тысяч километров. Магистраль планируют построить к 2030 году.