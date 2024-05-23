nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

В Тюмени резко подорожали кондиционеры

Лето близко: в Тюмени подскочили цены на кондиционеры

23 мая 2024, 05:23
Фото: 1MI

В Тюмени резко подорожали кондиционеры

Цены выросли не только на сами кондиционеры, но и на их установку. В некоторых магазинах очередь на монтаж оборудования выстроилась на месяц вперед.

В Тюмени подорожали кондиционеры и их установка. Об этом представители нескольких магазинов рассказали Ura.ru.

«Цены начали расти еще с конца марта. В среднем они подорожали на 10-15%. Стоимость зависит от типа кондиционера и от площади комнаты. Средняя цена — 25 тысяч рублей», — пояснили в одном из магазинов.
Завораживающее зрелище: тюменцы смогут увидеть парад планет в начале июня
Узнать подробнее

В другом магазине отметили, что вместе с ценами на кондиционеры выросли цены и на их установку. Так, в апреле она обходилась максимум в 12 тысяч рублей, сейчас же цены начинаются от 15 тысяч. При этом, установить кондиционер в мае вряд ли получится, так как очередь расписана на месяц вперед.

Ранее «Наш город» рассказал, какой будет погода в июне. По прогнозам синоптиков, первый месяц лета в Тюмени будет дождливым.

Читайте также:
«Отдам детку в хорошие руки»: тюменка Алена Водонаева продает свой салон красотыКвартиры бизнес-класса резко подешевели. В чем причина?Новую дату отмененного концерта певицы Zivert назначили в Тюмени
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Услуги#Цены#Кондиционеры
Подпишитесь
Топить будет долго: губернатора Моора испугал предстоящий паводок в Тобольске
Вчера, 06:01
Завораживающее зрелище: тюменцы смогут увидеть парад планет в начале июня
Вчера, 06:57
«Сели на уши и содрали деньги»: как в Турции разводят тюменских туристов?
Вчера, 09:06
Рассекают почти до утра: тюменцам мешают спать дрифтеры. ВИДЕО
Вчера, 11:20
Возрожденная российско-китайская «Волга»: полюбят ли авто тюменцы?
Вчера, 10:33
Лучше не стало: уровень воды в реках Тобол и Иртыш продолжает расти
Вчера, 04:05
"