Лето близко: в Тюмени подскочили цены на кондиционеры

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
В Тюмени подорожали кондиционеры и их установка. Об этом представители нескольких магазинов рассказали Ura.ru.
«Цены начали расти еще с конца марта. В среднем они подорожали на 10-15%. Стоимость зависит от типа кондиционера и от площади комнаты. Средняя цена — 25 тысяч рублей», — пояснили в одном из магазинов.
В другом магазине отметили, что вместе с ценами на кондиционеры выросли цены и на их установку. Так, в апреле она обходилась максимум в 12 тысяч рублей, сейчас же цены начинаются от 15 тысяч. При этом, установить кондиционер в мае вряд ли получится, так как очередь расписана на месяц вперед.
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