Лето близко: в Тюмени подскочили цены на кондиционеры

В другом магазине отметили, что вместе с ценами на кондиционеры выросли цены и на их установку. Так, в апреле она обходилась максимум в 12 тысяч рублей, сейчас же цены начинаются от 15 тысяч. При этом, установить кондиционер в мае вряд ли получится, так как очередь расписана на месяц вперед.