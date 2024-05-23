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Published Сегодня, 04:57

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Заморозки в Тюмени сменят дожди

Жары и солнца не ждите: синоптики рассказали о погоде в июне

23 мая 2024, 04:57
Фото: 1MI

Заморозки в Тюмени сменят дожди

В Тюмень на смену заморозкам в конце этой недели придут потепление и дожди. По прогнозам метеорологов, дожди зарядят с субботы, 25 мая, и будут идти практически ежедневно на протяжении всей следующей недели.

В субботу воздух погреется до +15….+16. В воскресенье максимальная температура воздуха днем составит +12…+13, в ночные часы +4…+5. В понедельник и вторник, 27 и 28 мая, осадки прекратятся, но похолодает до +3….+11. Также усилится ветер до 12-17 м/с.

В среду метеорологи обещают похолодание до +10, кратковременные дожди, ветер до 9 м/с. В четверг, 30 мая, в Тюмени выпадет более 9 мм осадков, а температура воздуха снизится до +1…+9. Потеплеет в областной столице лишь к 3 июня — воздух прогреется +16.

Согласно долгосрочному прогнозу, жары в июне жителям Тюмени ждать не стоит — по крайней мере, на протяжении первых двух декад месяца. Выше +20…+22 температура воздуха в течение первых трех недель лета не поднимется. При этом, практически ежедневно будут идти дожди.

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