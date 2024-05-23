Жары и солнца не ждите: синоптики рассказали о погоде в июне

В субботу воздух погреется до +15….+16. В воскресенье максимальная температура воздуха днем составит +12…+13, в ночные часы +4…+5. В понедельник и вторник, 27 и 28 мая, осадки прекратятся, но похолодает до +3….+11. Также усилится ветер до 12-17 м/с.