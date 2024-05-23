«Отдам детку в хорошие руки»: тюменка Алена Водонаева продает свой салон красоты

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
Тюменка Алена Водонаева выставила на продажу свой салон красоты. Он находится в районе Хамовники в Москве.
«Я начинаю смотреть помещения под свой салон красоты в собственность. В связи с этим продаю готовый бизнес. Под ключ. Свою любимую, уютную и дорогую мне детку. Отдам только в хорошие руки», — пишет девушка в своем Телеграм-канале «VODA».
В объявлении на «Авито» она указала, что салон действует уже более трех лет. В его команде мастера маникюра, визажист, колорист и администраторы.
Будущему владельцу тюменка оставит всю мебель и материалы, но заберет картины и вывески с ее именем. За салон телеведущая просит 2.5 миллиона рублей.
Ранее «Наш город» писал, что тюменская модель Алена Шишкова предстала перед поклонниками в новом образе. Девушка решила избавиться от длинных волос.