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Телеведущая из Тюмени Алена Водонаева продает свой салон красоты

«Отдам детку в хорошие руки»: тюменка Алена Водонаева продает свой салон красоты

23 мая 2024, 04:44
Фото: VODA / Телеграм

Телеведущая из Тюмени Алена Водонаева продает свой салон красоты

Тюменка открыла салон более трех лет назад. Будущему владельцу телеведущая оставит всю мебель, но заберет картину и вывески.

Тюменка Алена Водонаева выставила на продажу свой салон красоты. Он находится в районе Хамовники в Москве.

«Я начинаю смотреть помещения под свой салон красоты в собственность. В связи с этим продаю готовый бизнес. Под ключ. Свою любимую, уютную и дорогую мне детку. Отдам только в хорошие руки», — пишет девушка в своем Телеграм-канале «VODA».
Фото: VODA / Телеграм

В объявлении на «Авито» она указала, что салон действует уже более трех лет. В его команде мастера маникюра, визажист, колорист и администраторы.

Будущему владельцу тюменка оставит всю мебель и материалы, но заберет картины и вывески с ее именем. За салон телеведущая просит 2.5 миллиона рублей.

Ранее «Наш город» писал, что тюменская модель Алена Шишкова предстала перед поклонниками в новом образе. Девушка решила избавиться от длинных волос.

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