Квартиры бизнес-класса резко подешевели. В чем причина?

По словам аналитиков агентства недвижимости «Этажи», на снижение цен оказал влияние уход из выборки крупного игрока на рынке, а именно двух домов ЖК «Первомайская, 1А», где в среднем квадратный метр стоит 250 тысяч рублей. ЖК исключили из выборки по причине того, что на продажу там выставлены преимущественно нежилые апартаменты, пишет Ура.Ру.