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Published Сегодня, 04:27

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Updated Сегодня, 04:29

В Тюмени резко подешевели квартиры в домах бизнес-класса

Квартиры бизнес-класса резко подешевели. В чем причина?

23 мая 2024, 04:27
Фото: 1MI

В Тюмени резко подешевели квартиры в домах бизнес-класса

В Тюмени за последний месяц на 25% подешевели квартиры бизнес-класса. Средняя стоимость квадратного метра в апреле составила 151,4 тысячи рублей. Для сравнения, в марте этого года «квадрат» стоил 201,8 тысячи рублей.

По словам аналитиков агентства недвижимости «Этажи», на снижение цен оказал влияние уход из выборки крупного игрока на рынке, а именно двух домов ЖК «Первомайская, 1А», где в среднем квадратный метр стоит 250 тысяч рублей. ЖК исключили из выборки по причине того, что на продажу там выставлены преимущественно нежилые апартаменты, пишет Ура.Ру.

Что касается стоимости квартир эконом и комфорт классов, то квадрат такой недвижимости сегодня стоит 118,3 и 131,3 тысячи рублей соответственно.

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По данным аналитиков Restate.ru, средняя стоимость квадратного метра жилья, а вторичном рынке сегодня составляет 117,3 тысячи рублей (рост за год 14,8 тысячи рублей).Стоимость однокомнатных квартир начинается от 2,4 миллиона рублей (квадратный метр стоит 119,8 тысяч), двухкомнатных — от 4 миллионов (квадратный метр 116,7 тысячи рублей), цены на трехкомнатные квартиры стартуют от 5 миллионов рублей («квадрат» — 114,4 тысячи рублей).

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