Квартиры бизнес-класса резко подешевели. В чем причина?

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
По словам аналитиков агентства недвижимости «Этажи», на снижение цен оказал влияние уход из выборки крупного игрока на рынке, а именно двух домов ЖК «Первомайская, 1А», где в среднем квадратный метр стоит 250 тысяч рублей. ЖК исключили из выборки по причине того, что на продажу там выставлены преимущественно нежилые апартаменты, пишет Ура.Ру.
Что касается стоимости квартир эконом и комфорт классов, то квадрат такой недвижимости сегодня стоит 118,3 и 131,3 тысячи рублей соответственно.
По данным аналитиков Restate.ru, средняя стоимость квадратного метра жилья, а вторичном рынке сегодня составляет 117,3 тысячи рублей (рост за год 14,8 тысячи рублей).Стоимость однокомнатных квартир начинается от 2,4 миллиона рублей (квадратный метр стоит 119,8 тысяч), двухкомнатных — от 4 миллионов (квадратный метр 116,7 тысячи рублей), цены на трехкомнатные квартиры стартуют от 5 миллионов рублей («квадрат» — 114,4 тысячи рублей).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за год стоимость «квадрата» на вторичном рынке недвижимости увеличилась более чем на 8% — до 115,4 тысячи рублей.