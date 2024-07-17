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Кондиционеры

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2024
Дышать просто нечем: дорога из Адлера домой обернулась для тюменцев настоящим адом
По словам горожан, в одном из вагонов из-за неработающего кондиционера, температура воздуха поднялась до +34.
17 июля, 06:00
В Тюмени резко вырос спрос на новые смесители и водонагреватели
В Тюмени из-за начавшейся жары резко вырос спрос на новые смесители и водонагреватели. Причины разные. Например, кто-то хочет освежиться в душе, но из-за отключенной горячей воды не может.
8 июля, 13:01
Спрос вырос в два раза: тюменцы массово начали устанавливать кондиционеры
Интерес жителей областной столицы к климатической технике подстегнула аномально жаркая погода. По данным аналитиков Авито, в этом году тюменцы стали на 116% чаще обращаться мастерам, обслуживающим кондиционеры.
7 июля, 06:56
В Тюмени выросла стоимость установки кондиционеров из-за повального спроса
17 июня, 11:17
Проехать в маршрутке и выжить: почему в тюменских автобусах не работают кондиционеры
14 июня, 05:21
Плата за комфорт: в Тюмени подорожали кондиционеры
В Тюмени выросли цены на кондиционеры. При этом наиболее подорожали ушедшие бренды Daikin, Mitsubishi Electric. В среднем стоимость климатического оборудования увеличилась на 5-7%.
9 июня, 08:25
Из Китая по цене Италии. Как перед жарой изменились цены на кондиционеры в Тюмени
3 июня, 08:06
В преддверии летнего сезона тюменцы скупают кондиционеры
По словам сотрудников магазинов, горожане начали выстраиваться в очереди на оборудованием. Сегодня средняя стоимость кондиционера составляет 20 тысяч рублей, стоимость установки — 12 тысяч.
5 апреля, 04:55
2023
Тюменцам становится плохо в поликлиниках и автобусах из-за неработающих кондиционеров
Тюменцы жалуются на духоту поликлинике N 17 на улице Монтажников, 41, в социальной сети Вконтакте.
5 июля 2023, 15:04
«Придется отдать всю зарплату»: во сколько обойдется кондиционер в Тюмени?
3 июля 2023, 07:30
Адская жара: в тюменской администрации объяснили причину духоты в автобусах
Тюменские власти объяснили, по какой причине в городском общественном транспорте, оборудованным кондиционерами, их не включают в жаркую погоду.
1 июня 2023, 06:34

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