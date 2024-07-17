Кондиционеры

В Тюмени резко вырос спрос на новые смесители и водонагреватели

В Тюмени из-за начавшейся жары резко вырос спрос на новые смесители и водонагреватели. Причины разные. Например, кто-то хочет освежиться в душе, но из-за отключенной горячей воды не может.