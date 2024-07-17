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Тюменцы пожаловали на неработающий кондиционер в поезде Адлер — Нижневартовск

Дышать просто нечем: дорога из Адлера домой обернулась для тюменцев настоящим адом

17 июля 2024, 06:00
Фото: 1MI

Тюменцы пожаловали на неработающий кондиционер в поезде Адлер — Нижневартовск

По словам горожан, в одном из вагонов из-за неработающего кондиционера, температура воздуха поднялась до +34.
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Отдых
«Люди купили билеты, зашли, а кондиционер сломан. Ехать 3,5 дня. В вагоне +34 градуса, даже вечером. Жара, духота невыносимая, людям плохо, все мокрые насквозь. Начальник поезда тоже ничем помочь не может», — написала в группе ЧС Тюмень одна из пассажирок.
Фото: ЧС Тюмень

По ее словам, вместо того, чтобы эвакуировать людей из данного вагона, им выдали бланки для обращения в РЖД по данной проблеме и пообещали начислить бонусы.

«Нам выдали рапорта, чтоб мы описали проблему, после чего нам начислять РЖД-бонусы. Только кому они нужны? Нам бы прохлады и кислорода», — посетовала девушка.

Заметим, что на неисправное оборудование системы кондиционирования в вагонах поездов, следующих в южном направлении, тюменцы жалуются уже не в первый раз. При этом форточки в вагонах открыть нельзя, так как на окнах они отсутствуют.

«У нас такая же история была 15 июня. Три дня мы ехали также в жаре. У меня ребенок терял сознание от жары. У РЖД был один ответ: „приносим свои извинения, необходимо разобраться“», — сообщила Ирина Х.

Кроме того, на днях на неработающие кондиционеры, духоту и +34 ранее жаловались пассажиры поезда Тюмень — Кисловодск. По данному факту уже начала проверку Уральская транспортная прокуратура.

Между тем, стоимость билетов в поезде в купейном вагоне (поезд Адлер — Нижневартовск) составляет более 16,5 тысячи рублей, цены на места в плацкартных вагонах начинаются от 10 тысяч рублей. Для сравнения, стоимость авиабилетов из Сочи в Тюмень стартует от 11 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени ранее запланировавшие провести отпуск в Краснодарском крае начали сдавать туры из-за бушующих пожаров под Новороссийском. Из-за сложившейся ситуации власти города ввели ограничения на въезд в хутор

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