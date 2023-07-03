«Придется отдать всю зарплату»: во сколько обойдется кондиционер в Тюмени?

Проанализировав предложения различных магазинов, можно найти сплит-системы за 12-17 тысяч рублей и заказать его или забронировать в магазине. Обычно низкая стоимость объясняется меньшей мощностью модели и большим шумом при работе. Хотя отзывы на бюджетные модели довольно положительные и гарантия на них дается, как минимум, на 1 год. Также можно узнать в магазине, имеются ли в наличии уцененные модели.