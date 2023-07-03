«Придется отдать всю зарплату»: во сколько обойдется кондиционер в Тюмени?

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Updated Сегодня, 07:33
Тюменцы уже пережили первую волну жары, которая обрушилась на город в начале июня. Уже тогда в магазинах электроники успели поменять ценники и повысить стоимость кондиционеров и вентиляторов на 20-30%. В предвкушении последствий новой жаркой волны, цены снова подняли.
«Сейчас цены подросли еще на 5% приблизительно. Причем также растет и стоимость установки. Сплит-система на сегодняшний день вам обойдется где-то в 20-25 тысяч рублей, установка в 15-20 тысяч. В сумме, если вы берете хорошую систему и сразу заказываете установку, то придется выложить около 45-50 тысяч рублей», — рассказали «Нашему городу» в одном из магазинов бытовой электроники.
Стоит отметить, что стоимость установки может сократиться и до 7-8 тысяч рублей, но такое возможно лишь при условии, что в доме уже проложена трасса для кондиционера. Также на стоимость повлияют пожелания покупателя. Чтобы спрятать все неказистые детали — придется доплатить.
Если же вы решили, что вам будет достаточно вентилятора, то не стоит рассчитывать, что вам хватит 1000 рублей. С учетом потепления и маркетинговых ходов компаний по продаже электроники, сейчас даже самый простенький вентилятор будет стоить около 2 тысяч рублей.
«Но это совсем слабые модели. Цены доходят и до 13 тысяч рублей. Но самые оптимальные модели обходятся в 3-5 тысяч рублей. Напольный кондиционер тоже влетит в копеечку — 15-20 тысяч рублей. Это дорого, но у людей нет выбора», — объяснили в магазине.
Часто в магазинах самые бюджетные варианты имеются только под заказ, их либо намеренно не привозят, либо быстро раскупают. Доставка желаемой модели в среднем занимает около недели и продавцы часто играют на желании клиента получить все здесь и сейчас, а потому стараются отвести взор в пользу более дорогого варианта, пусть и с привлечением кредита.
Проанализировав предложения различных магазинов, можно найти сплит-системы за 12-17 тысяч рублей и заказать его или забронировать в магазине. Обычно низкая стоимость объясняется меньшей мощностью модели и большим шумом при работе. Хотя отзывы на бюджетные модели довольно положительные и гарантия на них дается, как минимум, на 1 год. Также можно узнать в магазине, имеются ли в наличии уцененные модели.
«Если для вас пара царапин — не проблема, то магазин пойдет вам навстречу и сделает скидку. Порою даже за незначительные повреждения цену снижают на 3-5 тысяч рублей», — говорят в магазине электроники.
С вопросом установки все намного сложнее. Кажется, что можно отказаться от предложения магазина по установке и найти вариант дешевле на платформах для оказания услуг. Но, увы, специалисты с «Авито» и других сервисов просят также около 15 тысяч. К тому же можно столкнуться с неквалифицированным специалистом.
«Хотела я как-то тоже сэкономить, обернулось мне это боком. Приехал мужик стену всю искромсал, кое-как все подвел… 4 часа работал, мы включаем кондиционер — он не работает. Так он нам сказал, что модель бракованная, потребовал деньги и ушел. Пришлось потом не только заново все устанавливать, но и за ним все исправлять», — делится неприятным опытом тюменка.
Социальные сети с начала лета изобилуют способами спасения от жары и вариантами модификаций вентиляторов. Самый популярный способ охладить комнату — поставить позади вентилятора тарелку со льдом или мокрыми полотенцами, полежавшими в морозилке. Самодельный охлаждающий элемент можно разместить и перед вентилятором, мнения насчет большей эффективности каждого их способов расходятся.
Не стоит забывать и об увлажнении комнаты, использовать пульвелизатор с холодной водой можно прямо перед вентилятором, так мелкие капли воды распределяться по комнате и воздух станет чуть свежее.
Также стоит отключить полотенцесушитель, который располагается в ванной и обычно работает даже в периоды, когда отопление отключено. Так вы минимизируйте нагрев квартиры. А если набрать в ванну холодной воды и поставить вентилятор так, чтобы он выдувал воздух их этой комнаты в другие, то вам удастся снизить температуру в квартире на пару градусов.