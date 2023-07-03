В Тюмени загородная недвижимость в ближайшие 10 лет подорожает в 10 раз

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
На рост цен существенное влияние окажет повышение спроса и отсутствие качественного продукта. По мнению основателя девелоперской компании «Финская улочка» Юлиу Пантя, с каждым годом становится все меньше хороших земель для застройки загородной недвижимостью.
Бизнесмен также отметил, что важным фактором роста цен на загородные дома станет и то, что за последние годы стоимость квартир увеличилась и практически сравнялась с ценой загородных домов.
«Спрос на индивидуальное жилое строительство растет. Если ранее ИЖС в общем объеме занимало около 30-40% ввода, то в 2022 году — более половины. Анализируя политику Минстроя России, можно сделать вывод, что в ближайшие годы ИЖС составит хорошую конкуренцию крупным девелоперам», — пояснил в беседе в РБК Тюмень заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ближайшее время может вырасти стоимость дач на Салаирском тракте. Причиной тому станет строительство объездной дороги в том районе и улучшение имеющейся инфраструктуры.