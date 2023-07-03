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В Тюмени загородная недвижимость в ближайшие 10 лет подорожает в 10 раз

3 июля 2023, 03:31
Фото: 1MI

Рынок загородной недвижимости в Тюмени вырастет в 10 раз за десять лет

В Тюменской области в ближайшие десять лет загородная недвижимость подорожает в десять раз.
Сюжет
Тюмень

На рост цен существенное влияние окажет повышение спроса и отсутствие качественного продукта. По мнению основателя девелоперской компании «Финская улочка» Юлиу Пантя, с каждым годом становится все меньше хороших земель для застройки загородной недвижимостью.

Бизнесмен также отметил, что важным фактором роста цен на загородные дома станет и то, что за последние годы стоимость квартир увеличилась и практически сравнялась с ценой загородных домов.

«Спрос на индивидуальное жилое строительство растет. Если ранее ИЖС в общем объеме занимало около 30-40% ввода, то в 2022 году — более половины. Анализируя политику Минстроя России, можно сделать вывод, что в ближайшие годы ИЖС составит хорошую конкуренцию крупным девелоперам», — пояснил в беседе в РБК Тюмень заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ближайшее время может вырасти стоимость дач на Салаирском тракте. Причиной тому станет строительство объездной дороги в том районе и улучшение имеющейся инфраструктуры.

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#Общество#Новости тюмени#Загородная недвижимость#Рост цен#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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