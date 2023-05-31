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Тюменцам нечем дышать из-за жары, но кондиционеры в автобусах не включают

31 мая 2023, 13:34
Фото: 1MI

В автобусах Тюмени из-за жары открывают люки, но кондиционеры не включают

В областной столице настоящая жара. Температура воздуха днём поднимается до + 34 градусов, но кондиционеры в автобусах пока не включают.

Горожане жалуются в соцсетях, что открывают только форточки или люки.

«В автобусах работающие кондиционеры никогда не видел. Просто открытые окошки да, есть», - отмечает подписчик тюменского паблика.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в областной столице до + 35 градусов, влажность снизится до 35%. В подобных условиях в автобусах становится душно, людям может стать плохо.

«Регламентом предусмотрено проветривание через вентиляционные люки и форточки. Для аэрации салона (открытие/закрытие люков и форточек) необходимо обращаться к кондуктору автобуса, а в случае его отсутствия – к водителю», - отметили чиновники администрации.

Ранее «Наш город» сообщал, что ближайшие выходные станут самыми жаркими для тюменцев. В субботу ожидается до + 35 градусов.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Автобусы
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