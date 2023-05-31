Тюменцам нечем дышать из-за жары, но кондиционеры в автобусах не включают

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Горожане жалуются в соцсетях, что открывают только форточки или люки.
«В автобусах работающие кондиционеры никогда не видел. Просто открытые окошки да, есть», - отмечает подписчик тюменского паблика.
В ближайшие дни синоптики прогнозируют в областной столице до + 35 градусов, влажность снизится до 35%. В подобных условиях в автобусах становится душно, людям может стать плохо.
«Регламентом предусмотрено проветривание через вентиляционные люки и форточки. Для аэрации салона (открытие/закрытие люков и форточек) необходимо обращаться к кондуктору автобуса, а в случае его отсутствия – к водителю», - отметили чиновники администрации.
Ранее «Наш город» сообщал, что ближайшие выходные станут самыми жаркими для тюменцев. В субботу ожидается до + 35 градусов.