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Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

В Тюмени выросла стоимость установки кондиционеров из-за повального спроса

В Тюмени выросла стоимость установки кондиционеров из-за повального спроса

17 июня 2024, 11:17
Фото: 1MI
В Тюмени выросла стоимость установки кондиционеров из-за повального спроса

В Тюмени выросла стоимость установки кондиционеров из-за повального спроса

Сейчас заказать установку кондиционера в июне практически невозможно. Многие компании предупреждают сразу — график расписан до середины августа. Вместе с тем выросла и стоимость установки техники — в среднем на 10%.

Сейчас средняя стоимость кондиционера на комнату в 10-15 квадратных метров составляет 25 тысяч рублей. Однако мало кто сможет установить технику самостоятельно, а потому за установку придется доплатить еще около 12-14 тысяч рублей.

«С прошлого года цена выросла где-то на 10%. Во многом это связано с тем, что расходные материалы выросли в цене. Да и ажиотажный спрос позволяет поднять цену. Некоторые горожане готовы доплатить до 5 тысяч рублей сверху, чтобы получить услугу вне очереди», — рассказывает тюменский монтажник Михаил Серов.

Вместе с тем из-за ажиотажа в тюменских магазинах сократилось число охлаждающих приборов, имеющихся в наличии. В одном из крупных магазинов бытовой техники сообщают, что на прошлой неделе почти все вентиляторы стоимостью до 3 тысяч рублей были раскуплены.

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