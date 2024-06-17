В Тюмени выросла стоимость установки кондиционеров из-за повального спроса

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Сейчас средняя стоимость кондиционера на комнату в 10-15 квадратных метров составляет 25 тысяч рублей. Однако мало кто сможет установить технику самостоятельно, а потому за установку придется доплатить еще около 12-14 тысяч рублей.
«С прошлого года цена выросла где-то на 10%. Во многом это связано с тем, что расходные материалы выросли в цене. Да и ажиотажный спрос позволяет поднять цену. Некоторые горожане готовы доплатить до 5 тысяч рублей сверху, чтобы получить услугу вне очереди», — рассказывает тюменский монтажник Михаил Серов.
Вместе с тем из-за ажиотажа в тюменских магазинах сократилось число охлаждающих приборов, имеющихся в наличии. В одном из крупных магазинов бытовой техники сообщают, что на прошлой неделе почти все вентиляторы стоимостью до 3 тысяч рублей были раскуплены.
Ранее «Наш город» сообщал о том, почему в тюменских автобусах и маршрутках не работают кондиционеры.