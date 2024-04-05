В преддверии летнего сезона тюменцы скупают кондиционеры

Posted 5 апреля, 04:55
Published 5 апреля, 04:55
Modified 5 апреля, 04:58
Updated 5 апреля, 04:58
Немного дороже стоят инвенторные кондиционеры, которые отличаются наибольшей энергоэффективностью, — цены начинаются от 29,6 тысяч рублей. Правда, по прогнозам экспертов, к лету цены вырастут — в сезон традиционно стоимость такого оборудования повышается.
Климатологи отмечают, что предстоящее лето ожидается более жарким, чем в минувшем году. Эксперты поясняют, что наиболее теплые периоды приходятся на время, когда достигает пика эффект Эль-Ниньо, то есть экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного на 3 градуса. В 2024 ожидается пик данного явления.
Напомним, в 2023 году в Тюмени была зафиксирована аномально жаркая погода. В июле были побиты три температурных рекорда. Вторник, 11 июля, стал самым жарким днем за период с 1972 года — в этот день столбики термометров поднялись до +38.