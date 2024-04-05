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Posted 5 апреля, 04:24

Published 5 апреля, 04:24

Modified 5 апреля, 05:41

Updated 5 апреля, 05:41

Мама ребенка-аутиста жалуется на невежество тюменцев

«Ты дурак? Ты больной?»: мама ребенка-аутиста пожаловалась на невежество тюменцев

5 апреля 2024, 04:24
Фото: 1MI

Мама ребенка-аутиста жалуется на невежество тюменцев

Жительница Тюмени Ольга Кулешова воспитывает троих детей — двое из них являются «солнечными» детьми. Старшему сыну уже 14 лет и у него тяжелая форма аутизма. Подростку нелегко контролировать свои жесты, эмоции. Несмотря на то, что мальчик абсолютно безобиден, окружающие к нему относятся с опаской.
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Дети

По словам Ольги, таким заболеванием как аутизм она столкнулась впервые после рождения старшего сына — дочь, первый ребенок в семье, абсолютно здорова.

«Заметила первые симптомы, когда ему было два с половиной года. Он не реагировал на свое имя, плохо спал, отказывался от некоторых продуктов, а также начал терять приобретенные навыки, речь остановилась в развитии», — вспоминает многодетная мама.

Обратились к врачам, прошли обследование. Психиатр поставил неутешительный диагноз и отправил оформлять инвалидность.

Ольга отмечает, что за все эти годы она с детьми прошла через многое. Быть мамой особенного ребенка непросто, особенно когда сталкиваешься с неадекватной реакцией окружающих на поведение ребенка.

«На нас косо смотрят, тыкают пальцем, а иногда, не стесняясь, могут даже обозвать. Моему старшему сыну говорили: „Ты дурак? Ты больной?“. Один раз я не сдержалась и ответила: „Сам ты больной!“. Расплакалась, мы вышли из автобуса. Даже не на своей остановке», — рассказывает 72.RU Ольга.

И добавляет, что с одной стороны она понимает окружающих — людям чуждо такое поведение, поэтому они опасаются, но хочется более мягкого отношения общества.

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«Люди с ментальными особенностями есть среди нас. И от такого никто не застрахован. Сегодня ты здоров, а завтра попал в аварию, ударился головой или случился инсульт — и все. Да все что угодно может произойти. Также и „особенный“ ребенок может родиться в любой семье, даже у полностью здоровых родителей. Имеется стереотип, что проблемы с умственным развитием у детей только в семьях, где злоупотребляют алкоголем, употребляют наркотики. Но это не так», — отмечает женщина.

И подчеркивает, что обществу стоит быть терпимее к таким людям и детям — если видят в магазине катающегося по полу ребенка и стоящую рядом растерянную мать, не надо делать замечаний малышу, лучше просто предложить свою помощь или пройти мимо.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области инвалидность имеют более 95 тысяч человек, в том числе около 9 тысяч детей.

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