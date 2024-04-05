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Posted 5 апреля, 03:49

Published 5 апреля, 03:49

Modified 5 апреля, 06:37

Updated 5 апреля, 06:37

Тюменские власти изымут 11 участков для строительства новой развязки

Ради строительства новой развязки из Тюменской слободы тюменские власти изымут земли

5 апреля 2024, 03:49
Фото: 1MI

Тюменские власти изымут 11 участков для строительства новой развязки

Всего у граждан заберут 11 участков. Новую автодорогу возведут на Московском тракте в районе улицы Сергея Джанбровского.

По данным департамента имущества Тюменской области, в настоящее время два земельных участка из одиннадцати уже переданы в муниципальную собственность. Соглашение по еще одному находится на стадии подписания. По шести участкам вопрос изъятия будет решаться через суд.

«По двум земельным участкам проведение работ по изъятию невозможно по причине судебных разбирательств», — пояснили в департаменте РБК Тюмень.

По информации ведомства, проект новой дорожной развязки уже разработан. Напомним, изъятие земель ради строительства дороги в Тюменской слободе было анонсировано губернатором Тюменской области Александром Моором в ноябре 2023 года. Тогда глава региона отмечал, что автодорога позволит существенно разгрузить транспортный поток в густонаселенном районе Тюменской слободы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за КРТ изымут землю и дома в квадрате улиц Транспортная — Невская — 9 Января и Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, Новопортовской, Мориса Тореза. На их месте возведут новые жилые комплексы.

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