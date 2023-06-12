В Тюменской области каждый 16 житель региона имеет инвалидность

Такие данные опубликовал Росстат. Как следует из отчета, в Свердловской области проживают 270 тысяч людей с инвалидностью, в Челябинской области — 216 тысяч, в Курганской области — 71 тысяча, в Югре и на Ямале — 60 тысяч и 16,5 тысяч соответственно.