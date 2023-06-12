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В Тюменской области каждый 16 житель региона имеет инвалидность

12 июня 2023, 10:47
Фото: 1MI

В Тюменской области живет 95 тысяч человек с инвалидностью, 8,7 тысяч из них— дети

Более 95 тысяч жителей Тюменской области имеют инвалидность. В их числе инвалиды первой группы — 11,4 тысячи человек, инвалиды второй группы — 31,8 тысяч человек, третьей группы — 43,1 тысяча человек, дети-инвалиды — 8 тысяч 759 человек.
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Тюмень

Такие данные опубликовал Росстат. Как следует из отчета, в Свердловской области проживают 270 тысяч людей с инвалидностью, в Челябинской области — 216 тысяч, в Курганской области — 71 тысяча, в Югре и на Ямале — 60 тысяч и 16,5 тысяч соответственно.

Всего в России инвалидность имеют более 10,9 миллионов человек, в том числе 721,8 тысяч детей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в минувшем году родило более 240 детей с врожденными аномалиями костно-мышечной системы, мочевыделительной системы, нервной системы, глаз, уха, лица и шеи.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Росстат#Инвалиды#Тюмень#Тюменская область
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