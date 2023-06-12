В Тюменской области каждый 16 житель региона имеет инвалидность

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Такие данные опубликовал Росстат. Как следует из отчета, в Свердловской области проживают 270 тысяч людей с инвалидностью, в Челябинской области — 216 тысяч, в Курганской области — 71 тысяча, в Югре и на Ямале — 60 тысяч и 16,5 тысяч соответственно.
Всего в России инвалидность имеют более 10,9 миллионов человек, в том числе 721,8 тысяч детей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в минувшем году родило более 240 детей с врожденными аномалиями костно-мышечной системы, мочевыделительной системы, нервной системы, глаз, уха, лица и шеи.