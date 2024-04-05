Власти опровергли слухи о надвигающейся на Тюменскую область вспышке холеры

Posted 5 апреля, 03:10
Published 5 апреля, 03:10
Modified 5 апреля, 03:12
Updated 5 апреля, 03:12
В Тюменской области опровергли слухи о готовящемся заражении воды в регионе кишечной палочкой и надвигающейся вспышке холеры. Сообщения, которые распространялись в социальных сетях, оказались фейковыми, заявили в информационном центре правительства региона.
«Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в постоянном режиме проводят мониторинг безопасности и качества питьевой воды, а также проверку на ее соответствие санитарно-химическим, микробиологическим и вирусологическим нормативам. Начиная с 2022 года подобные фейки, в том числе и этот — про возможные биологические страсти, появляются регулярно. Их цель — посеять панику», — сообщает информационный центр.
Тюменцев призвали не поддаваться панике, проверять информацию на официальных сайтах госорганов и доверять только проверенным источникам.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени распространяют фейки об эвакуации торговых центров. В соцсетях публикуются фотографии «очевидцев», но в самих торговых центрах эту информацию опровергают.