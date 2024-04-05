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Posted 5 апреля, 03:10

Published 5 апреля, 03:10

Modified 5 апреля, 03:12

Updated 5 апреля, 03:12

Слухи о готовящейся биологической диверсии опровергли в Тюменской области

Власти опровергли слухи о надвигающейся на Тюменскую область вспышке холеры

5 апреля 2024, 03:10
Фото: 1MI

Слухи о готовящейся биологической диверсии опровергли в Тюменской области

Сообщения о том, что в регионе готовится биологическая диверсия, распространялись в чатах и группах. «Достоверность» фейка подкреплялась якобы официальными документами.

В Тюменской области опровергли слухи о готовящемся заражении воды в регионе кишечной палочкой и надвигающейся вспышке холеры. Сообщения, которые распространялись в социальных сетях, оказались фейковыми, заявили в информационном центре правительства региона.

«Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в постоянном режиме проводят мониторинг безопасности и качества питьевой воды, а также проверку на ее соответствие санитарно-химическим, микробиологическим и вирусологическим нормативам. Начиная с 2022 года подобные фейки, в том числе и этот — про возможные биологические страсти, появляются регулярно. Их цель — посеять панику», — сообщает информационный центр.
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Тюменцев призвали не поддаваться панике, проверять информацию на официальных сайтах госорганов и доверять только проверенным источникам.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени распространяют фейки об эвакуации торговых центров. В соцсетях публикуются фотографии «очевидцев», но в самих торговых центрах эту информацию опровергают.

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