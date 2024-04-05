На тюменской «трассе смерти» насмерть сбили женщину

Posted 5 апреля, 02:11
Published 5 апреля, 02:11
Modified 5 апреля, 02:13
Updated 5 апреля, 02:13
Вчера около 17 часов вечера на 437 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск сбили 42-летнюю женщину. Она шла по обочине дороги, сообщили в ГИБДД Тюменской области.
Предварительно установлено, что водитель «Газели» начал движение с обочины и не убедился в безопасности маневра. Пострадавшая скончалась в карете скорой помощи. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени сбили двух детей. Мальчики протирали фары стоящим на светофоре машинам.