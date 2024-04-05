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Posted 5 апреля, 02:11

Published 5 апреля, 02:11

Modified 5 апреля, 02:13

Updated 5 апреля, 02:13

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск насмерть сбили женщину

На тюменской «трассе смерти» насмерть сбили женщину

5 апреля 2024, 02:11
Фото: ГИБДД Тюменской области

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск насмерть сбили женщину

Женщина попала под колеса «Газели». Она шла по обочине дороги.

Вчера около 17 часов вечера на 437 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск сбили 42-летнюю женщину. Она шла по обочине дороги, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

Предварительно установлено, что водитель «Газели» начал движение с обочины и не убедился в безопасности маневра. Пострадавшая скончалась в карете скорой помощи. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени сбили двух детей. Мальчики протирали фары стоящим на светофоре машинам.

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