nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля, 02:41

Published 5 апреля, 02:41

Modified 5 апреля, 02:43

Updated 5 апреля, 02:43

Продажи антидепрессантов в Тюменской области выросли более чем в два раза

Продажи антидепрессантов в Тюмени выросли более чем в два раза

5 апреля 2024, 02:41
Фото: 1MI

Продажи антидепрессантов в Тюменской области выросли более чем в два раза

За два месяца 2024 года тюменцы потратили на антидепрессанты 26.6 миллиона рублей. По словам врача-невролога, рост назначений антидепрессантов отмечен по всей стране.

За два месяца 2024 года жители Тюменской области потратили на антидепрессанты на 82,2% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество проданных упаковок выросло на 64,4% — до 46 тысяч штук, а сумма, потраченная на препараты, выросла до 26.6 миллиона рублей, сообщает РБК Тюмень.

По словам врача-невролога Алексея Борисова, за последние годы антидепрессанты стали назначать чаще в целом по всей стране. Этому поспособствовали обновленные рекомендации и рост уровня депрессивных расстройств.

Занимают очереди с 5 утра: тюменцы атакуют миграционные отделы ради спецпечатей
Узнать подробнее
«В последние годы разработано много клинических рекомендаций, прежде всего неврологического профиля, где необходимо использовать антидепрессанты. Кроме того, в 2020 году, когда в нашу бытность вошел ковид и все связанные с ним ограничения, возрос уровень тревожных и депрессивных расстройств, которые тоже требуют назначения антидепрессантов. В 2022 году к нему добавились переживания, связанные с СВО», — пояснил Борисов.

Он добавил, что траты людей на антидепрессанты также выросли из-за курса доллара, так как многие препараты производятся за рубежом. К тому же, врачи назначают более современные антидепрессанты, которые стоят дороже устаревших.

Неужели весна? В Тюмени потеплеет до +18
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области ребенку-инвалиду предоставили лекарства только после вмешательства прокуратуры. Ему требовался препарат «Нексавар», подавляющий рост опухолей у пациентов с раком.

Читайте также:
На тюменской «трассе смерти» насмерть сбили женщинуОпасное мясо. В Тюмени рассказали о ресторанах с подозрительным качеством менюНеизвестные миллионы. У сотрудника Тюменской мэрии изъяли крупную сумму денег
#Общество#Болезни#Тюменская область#Новости тюмени#Лекарства#Цены#Депрессия#Любовь Селезнева
Паводок-2024: в апреле под воду могут уйти Ишим, Абатское и Викулово
Вчера, 11:13
«Обратно за парту»: сможете ли вы ответить на вопросы из школьной программы?
5 апреля, 05:50
Занимают очереди с 5 утра: тюменцы атакуют миграционные отделы ради спецпечатей
4 апреля, 08:13
Порнозависимость и стимуляторы: сексолог рассказал о главных проблемах тюменцев
5 апреля, 08:31
«Это лучше ипотеки»: тюменка рассказала о выгодной покупке жилья в кредит
5 апреля, 07:03
«Редкая тачка доедет»: тюменские деревни отрезаны от цивилизации из-за распутицы
4 апреля, 05:41
"