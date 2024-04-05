Продажи антидепрессантов в Тюмени выросли более чем в два раза

Posted 5 апреля, 02:41
Published 5 апреля, 02:41
Modified 5 апреля, 02:43
Updated 5 апреля, 02:43
За два месяца 2024 года жители Тюменской области потратили на антидепрессанты на 82,2% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество проданных упаковок выросло на 64,4% — до 46 тысяч штук, а сумма, потраченная на препараты, выросла до 26.6 миллиона рублей, сообщает РБК Тюмень.
По словам врача-невролога Алексея Борисова, за последние годы антидепрессанты стали назначать чаще в целом по всей стране. Этому поспособствовали обновленные рекомендации и рост уровня депрессивных расстройств.
«В последние годы разработано много клинических рекомендаций, прежде всего неврологического профиля, где необходимо использовать антидепрессанты. Кроме того, в 2020 году, когда в нашу бытность вошел ковид и все связанные с ним ограничения, возрос уровень тревожных и депрессивных расстройств, которые тоже требуют назначения антидепрессантов. В 2022 году к нему добавились переживания, связанные с СВО», — пояснил Борисов.
Он добавил, что траты людей на антидепрессанты также выросли из-за курса доллара, так как многие препараты производятся за рубежом. К тому же, врачи назначают более современные антидепрессанты, которые стоят дороже устаревших.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области ребенку-инвалиду предоставили лекарства только после вмешательства прокуратуры. Ему требовался препарат «Нексавар», подавляющий рост опухолей у пациентов с раком.