Продажи антидепрессантов в Тюмени выросли более чем в два раза

За два месяца 2024 года жители Тюменской области потратили на антидепрессанты на 82,2% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество проданных упаковок выросло на 64,4% — до 46 тысяч штук, а сумма, потраченная на препараты, выросла до 26.6 миллиона рублей, сообщает РБК Тюмень.