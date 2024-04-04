Неизвестные миллионы. У сотрудника Тюменской мэрии изъяли крупную сумму денег

Как выяснили в прокуратуре, все деньги к нему поступали «втемную», поскольку задекларированные семейные доходы никак не сходились с теми суммами, которые получал чиновник ежемесячно. Когда дело с чиновником дошло до разговора по существу — объяснить, откуда взялись деньги он не смог, как и подтвердить то, что поступали они к нему на законных основаниях.