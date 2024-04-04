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Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Неизвестные миллионы. У сотрудника Тюменской мэрии изъяли крупную сумму денег

Неизвестные миллионы. У сотрудника Тюменской мэрии изъяли крупную сумму денег

4 апреля 2024, 12:45

Неизвестные миллионы. У сотрудника Тюменской мэрии изъяли крупную сумму денег

Как выяснила прокуратура, деньги чиновник присвоил себе неизвестным образом: получая в течение трех лет всю сумму, откуда она взялась работник администрации объяснить не смог.

У сотрудника Тюменской мэрии прокуратура изъяла 11 млн рублей присвоенных денег. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Получал эти деньги чиновник стабильно в течение трех лет.

Как выяснили в прокуратуре, все деньги к нему поступали «втемную», поскольку задекларированные семейные доходы никак не сходились с теми суммами, которые получал чиновник ежемесячно. Когда дело с чиновником дошло до разговора по существу — объяснить, откуда взялись деньги он не смог, как и подтвердить то, что поступали они к нему на законных основаниях.

Судом запрос прокурора города на изъятие денег был удовлетворен. Теперь они пойдут в пользу государства. Пока расследование продолжается.

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