Неизвестные миллионы. У сотрудника Тюменской мэрии изъяли крупную сумму денег

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
У сотрудника Тюменской мэрии прокуратура изъяла 11 млн рублей присвоенных денег. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Получал эти деньги чиновник стабильно в течение трех лет.
Как выяснили в прокуратуре, все деньги к нему поступали «втемную», поскольку задекларированные семейные доходы никак не сходились с теми суммами, которые получал чиновник ежемесячно. Когда дело с чиновником дошло до разговора по существу — объяснить, откуда взялись деньги он не смог, как и подтвердить то, что поступали они к нему на законных основаниях.
Судом запрос прокурора города на изъятие денег был удовлетворен. Теперь они пойдут в пользу государства. Пока расследование продолжается.