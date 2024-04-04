Хотел что-нибудь украсть. В Тобольске за обнос гаража осудили разнорабочего

Согласно материалам дела, мужчина, до этого работавший у потерпевшего по найму решил залезть к нему в гараж. О том, как все провернуть, подумал заранее. Поскольку участок, где работал воровавший был под камерами, а сам гараж — нет, преступник прошел по слепой зоне камер, проник в гараж и украл оттуда несколько дорогих инструментов.