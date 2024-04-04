Хотел что-нибудь украсть. В Тобольске за обнос гаража осудили разнорабочего

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
В Тобольском районном суде за кражу осудили местного разнорабочего. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Общий ущерб составил 14 тыс. руб.
Согласно материалам дела, мужчина, до этого работавший у потерпевшего по найму решил залезть к нему в гараж. О том, как все провернуть, подумал заранее. Поскольку участок, где работал воровавший был под камерами, а сам гараж — нет, преступник прошел по слепой зоне камер, проник в гараж и украл оттуда несколько дорогих инструментов.
После задержания обвиняемый четко объяснить свой мотив не смог, только сказав, что делал это, потому что ему захотелось «Что-нибудь украсть». Суд обязал обвиняемого выплатить потерпевшему компенсацию в полном размере.