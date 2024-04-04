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Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Хотел что-нибудь украсть. В Тобольске за обнос гаража осудили разнорабочего

Хотел что-нибудь украсть. В Тобольске за обнос гаража осудили разнорабочего

4 апреля 2024, 11:07

Хотел что-нибудь украсть. В Тобольске за обнос гаража осудили разнорабочего

По его словам, в гараж он полез намеренно, хотя до этого работал у потерпевшего вольнонаемным рабочим.

В Тобольском районном суде за кражу осудили местного разнорабочего. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Общий ущерб составил 14 тыс. руб.

Согласно материалам дела, мужчина, до этого работавший у потерпевшего по найму решил залезть к нему в гараж. О том, как все провернуть, подумал заранее. Поскольку участок, где работал воровавший был под камерами, а сам гараж — нет, преступник прошел по слепой зоне камер, проник в гараж и украл оттуда несколько дорогих инструментов.

После задержания обвиняемый четко объяснить свой мотив не смог, только сказав, что делал это, потому что ему захотелось «Что-нибудь украсть». Суд обязал обвиняемого выплатить потерпевшему компенсацию в полном размере.

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