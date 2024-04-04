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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Пылесос за пазухой. Необычная кража произошла в одном из Тюменских магазинов

Пылесос за пазухой. Необычная кража произошла в одном из Тюменских магазинов

4 апреля 2024, 09:28
Фото: 1MI

Пылесос за пазухой. Необычная кража произошла в одном из Тюменских магазинов

Все остальные товары мужчина решил оплатить, а вот сильно приглянувшийся пылесос попытался пронести незаметно.

В одном из Тюменских магазинов бытовой техники произошла интересная кража. Украденным оказался автомобильный пылесос. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Как рассказали прибывшим на место полицейским сотрудники магазина, в одном из торговых рядов мужчина, выбирая товары, решил незаметно спрятать за пазуху приглянувшийся автомобильный пылесос. Это заметила и охрана. Все остальные товары мужчина оплатил, а пылесос попытался вынести незаметно. Когда охрана потребовала вернуть товар на место — вор оттолкнул сотрудника службы безопасности и кинулся бежать.

Задержали злоумышленника полицейские быстро. Как рассказал сам ранее судимый грабитель, пылесос он украл, поскольку тот ему понравился и он хотел использовать его для уборки в своей машине.

#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Кража#Александр Смирнов
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