Пылесос за пазухой. Необычная кража произошла в одном из Тюменских магазинов

Как рассказали прибывшим на место полицейским сотрудники магазина, в одном из торговых рядов мужчина, выбирая товары, решил незаметно спрятать за пазуху приглянувшийся автомобильный пылесос. Это заметила и охрана. Все остальные товары мужчина оплатил, а пылесос попытался вынести незаметно. Когда охрана потребовала вернуть товар на место — вор оттолкнул сотрудника службы безопасности и кинулся бежать.