В Тобольске вор ограбил магазин, но растерял похищенное по дороге

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Он сообщил о случившейся краже на сумму более 1300 рублей. По его словам, подозрительного гражданина заметила продавец. Когда она направилась в сторону подозрительного мужчины, он побежал и на улице растерял все похищенное.
Участковый смог задержать нарушителя. Мужчина признал свою вину. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. По некоторым данным, похитить товары он намеревался с целью дальнейшей перепродажи.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что силовики пресекли деятельность мошеннического call-центра в Тюмени. Из-за преступников пострадало большое количество доверчивых горожан.