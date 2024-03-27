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Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

В Тобольске вор обокрал магазин и растерял похищенное по дороге

В Тобольске вор ограбил магазин, но растерял похищенное по дороге

27 марта 2024, 15:25
Фото: 1MI

В Тобольске вор обокрал магазин и растерял похищенное по дороге

В Тобольске 41-летний мужчина попытался ограбить магазин. В полицию города с заявлением о похищении обратился представитель торговой сети.

Он сообщил о случившейся краже на сумму более 1300 рублей. По его словам, подозрительного гражданина заметила продавец. Когда она направилась в сторону подозрительного мужчины, он побежал и на улице растерял все похищенное.

Участковый смог задержать нарушителя. Мужчина признал свою вину. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. По некоторым данным, похитить товары он намеревался с целью дальнейшей перепродажи.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что силовики пресекли деятельность мошеннического call-центра в Тюмени. Из-за преступников пострадало большое количество доверчивых горожан.

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