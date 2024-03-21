Пытаются сеять панику? В Тюмени распространяют фейки об эвакуации торговых центров

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
«Пожарная тревога в ТК „Орион“ на Федюнинского. Подробности неизвестны. Прямо сейчас эвакуация в ТЦ „Калинка“» — уже вторая за последние несколько дней», — отмечали «очевидцы».
Сообщения были распространены с разницей в один час. Между тем, в администрациях торговых центров данную информацию опровергли и пояснили, что заведения работают в штатном режиме.
Также информацию о произошедших ЧП не подтвердили и в управлении Росгвардии по Тюменской области. В ведомстве отметили, что сообщений об эвакуациях в торговых центрах к ним не получали.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе эвакуировали сотрудников многофункционального центра «Калинка» и «Стройлесбанка». В зданиях сработала пожарная сигнализация.