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В Тюмени распространяют ложные сообщения об эвакуации ТРЦ

Пытаются сеять панику? В Тюмени распространяют фейки об эвакуации торговых центров

21 марта 2024, 08:53
Фото: 2 ГИС

В Тюмени распространяют ложные сообщения об эвакуации ТРЦ

В Тюмени неизвестные распространяют информацию об эвакуации торговых центров. В тг-каналах и СМИ сегодня были опубликованы фотографии «очевидцев» эвакуаций в МФЦ «Калинка» и торговом комплексе «Орион».
«Пожарная тревога в ТК „Орион“ на Федюнинского. Подробности неизвестны. Прямо сейчас эвакуация в ТЦ „Калинка“» — уже вторая за последние несколько дней», — отмечали «очевидцы».

Сообщения были распространены с разницей в один час. Между тем, в администрациях торговых центров данную информацию опровергли и пояснили, что заведения работают в штатном режиме.

Также информацию о произошедших ЧП не подтвердили и в управлении Росгвардии по Тюменской области. В ведомстве отметили, что сообщений об эвакуациях в торговых центрах к ним не получали.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе эвакуировали сотрудников многофункционального центра «Калинка» и «Стройлесбанка». В зданиях сработала пожарная сигнализация.

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