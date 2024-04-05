Абоненты «Росводоканал Тюмень» могут решить все вопросы онлайн

Кроме того, с начала года успешно работает чат-бот, где можно подать заявку на установку или поверку приборов учета воды, оплатить услуги водоснабжения и водоотведения, узнать задолженность и получить справочную информацию. Искусственный интеллект постоянно обучается, расширяя границы оказываемых услуг. Чтобы пообщаться с интеллектуальным помощником тюменского водоканала, нужно найти чат в мессенджере Телеграмм и запустить диалог, нажав кнопку /start. Для этого перейдите по ссылке или зайдите на официальный сайт «Росводоканал Тюмень».