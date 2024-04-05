Абоненты «Росводоканал Тюмень» могут решить все вопросы онлайн

Posted 5 апреля, 04:27
Published 5 апреля, 04:27
Modified 5 апреля, 04:29
Updated 5 апреля, 04:29
«Несколько лет работаем над тем, чтобы свести к минимуму необходимость нашим абонентам приходить в офис предприятия для решения своих вопросов. Мы достигли цели и получили положительную обратную связь от горожан. В марте 77 процентов договоров подписано через электронный сервис», — рассказала коммерческий директор «Росводоканал Тюмень» Екатерина Шаркова.
За первый месяц работы сервиса электронной подписи документов 200 из 260 договоров подписано онлайн. Расширение удаленных сервисов значительно сократило число людей, посещающих офис обслуживания абонентов тюменского водоканала. Пока не все готовы сменить личное общение на взаимодействие онлайн. Среднее время ожидания в очереди на прием специалиста компании составляет 12 минут. Спланировать посещение офиса можно заранее, записавшись на удобную дату и время на сайте предприятия.
Кроме того, с начала года успешно работает чат-бот, где можно подать заявку на установку или поверку приборов учета воды, оплатить услуги водоснабжения и водоотведения, узнать задолженность и получить справочную информацию. Искусственный интеллект постоянно обучается, расширяя границы оказываемых услуг. Чтобы пообщаться с интеллектуальным помощником тюменского водоканала, нужно найти чат в мессенджере Телеграмм и запустить диалог, нажав кнопку /start. Для этого перейдите по ссылке или зайдите на официальный сайт «Росводоканал Тюмень».
Справка о компании
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 650 млн кубометров воды и принимают на очистку 600 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 21,8 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.
Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 241,730 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2023 гг. на природоохранную деятельность направлено более 5,818 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.