В Тюмени побиты 3 рекорда по жаре за последние 3 дня

10 июля столбики термометров поднялись до +34,3. До этого до температура воздуха +32 были зарегистрирована в 2008 году. Накануне, 12 июля, воздух прогрелся до +37,5, хотя тюменцы были уверены в том, что в течение дня будет намного жарче.