В Тюмени побиты 3 рекорда по жаре за последние 3 дня

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
10 июля столбики термометров поднялись до +34,3. До этого до температура воздуха +32 были зарегистрирована в 2008 году. Накануне, 12 июля, воздух прогрелся до +37,5, хотя тюменцы были уверены в том, что в течение дня будет намного жарче.
По прогнозам метеорологов Обь-Иртышского УГМС, сегодня на юге Тюменской области максимальная температура воздуха составит +26…+31, в течение дня вероятны кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с.
В пятницу ночью ожидается температура воздуха +17…+21, пройдут грозы с градом. В течение дня сохранится облачная погода, местами пройдут ливни, термометры покажут +22…+27, скорость ветра составит 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с. В субботу, 15 июля, похолодает до +17…+22, осадки не прекратятся. Также сохранится ветреная погода.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени жертвами аномальной жары стали 11 человек. От тепловых и солнечных ударов пострадали и пожилые, и молодые жители областной столицы.