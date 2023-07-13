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В Тюмени побиты 3 рекорда по жаре за последние 3 дня

13 июля 2023, 07:53
Фото: 1MI
В Тюменской области за последние три дня побиты три температурных рекорда. Вторник, 11 июля, стал самым жарким днем за период с 1972 года.
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Тюмень

10 июля столбики термометров поднялись до +34,3. До этого до температура воздуха +32 были зарегистрирована в 2008 году. Накануне, 12 июля, воздух прогрелся до +37,5, хотя тюменцы были уверены в том, что в течение дня будет намного жарче.

По прогнозам метеорологов Обь-Иртышского УГМС, сегодня на юге Тюменской области максимальная температура воздуха составит +26…+31, в течение дня вероятны кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с.

В пятницу ночью ожидается температура воздуха +17…+21, пройдут грозы с градом. В течение дня сохранится облачная погода, местами пройдут ливни, термометры покажут +22…+27, скорость ветра составит 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с. В субботу, 15 июля, похолодает до +17…+22, осадки не прекратятся. Также сохранится ветреная погода.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени жертвами аномальной жары стали 11 человек. От тепловых и солнечных ударов пострадали и пожилые, и молодые жители областной столицы.

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