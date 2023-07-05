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Тюменцам становится плохо в поликлиниках и автобусах из-за неработающих кондиционеров

5 июля 2023, 15:04
Фото: 1MI

Пациенты жалуются на неисправные кондиционеры в поликлинике N 17 в Тюмени

Тюменцы жалуются на духоту поликлинике N 17 на улице Монтажников, 41, в социальной сети Вконтакте.
«Не работает кондиционер, больные в жару + 35 градусов сидят в очереди. Пока ждала свои направления, чуть сознание не потеряла», — поделилась анонимная подписчица паблика «ЧС Тюмень».
«По данным хозяйственной службы, всё оборудование исправно работает, жалоб не поступало к сотрудникам поликлиники.
Погодные условия в последние дни не совсем комфортные, а каждый организм их может воспринимать по-разному. В учреждении здравоохранения должны соблюдаться определённые нормы, что не позволяет, к примеру, поставить более холодные режимы кондиционирования. Мы рекомендуем при возникновении подобных вопросов обращаться к администратору поликлиники», — ответили в пресс-службе ГАУЗ ТО «Городская поликлиника N17».

В комментариях под постом подписчики рассказали, что аналогичная ситуация наблюдается и в автобусах.

«Тут в маршрутке N 42 довелось проехаться — это жесть. Окошки что есть, что нет. Вдобавок тётка села на одно из передних сидений и закрыла форточку, потому что, видите ли, она из больниц не вылазит, с пневмонией и астмой. Ей уже вся маршрутка высказала, мол, садитесь сзади, там не дует, но в ответ лишь поступило: „Там меня укачивает“. В итоге из-за нее весь автобус должен был страдать», — возмутился тюменец.

Ранее «Наш город» писал, что читатели жалуются на неисправную работу кондиционеров в автобусах при 35-градусной жаре. По словам пассажиров, они просто задыхаются. К примеру, у одной из тюменок потемнело в глазах и закружилась голова, потому что в общественном транспорте не работал кондиционер и было открыто только одно окошко.

Жара: тюменцы жалуются на неработающие кондиционеры в автобусах
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#Елена Чебоксарова#Обморок#Жара#Автобусы#Поликлиника#Кондиционеры#Общество#Тюменцы
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