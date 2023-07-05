Тюменцам становится плохо в поликлиниках и автобусах из-за неработающих кондиционеров

Ранее «Наш город» писал, что читатели жалуются на неисправную работу кондиционеров в автобусах при 35-градусной жаре. По словам пассажиров, они просто задыхаются. К примеру, у одной из тюменок потемнело в глазах и закружилась голова, потому что в общественном транспорте не работал кондиционер и было открыто только одно окошко.