Жара: тюменцы жалуются на неработающие кондиционеры в автобусах

Стоит отметить, что в начале июня горожане уже жаловались на работу кондиционеров на тюменских маршрутах. Тогда чиновники администрации Тюмени заявили, что вероятнее всего, системы охлаждения воздуха в салоне транспортных средств неисправны. При этом автобусы должны выходить на линию в этом случае.