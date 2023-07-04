Жара: тюменцы жалуются на неработающие кондиционеры в автобусах

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
«54 автобус, борт 299, люди с работы едут их полный салон. Жара, духота, разве допустимо подобное отношение к своим гражданам? На улице за 30, а в автобусе и того больше», — сообщила «Нашему городу» Наталья В.
Стоит отметить, что в начале июня горожане уже жаловались на работу кондиционеров на тюменских маршрутах. Тогда чиновники администрации Тюмени заявили, что вероятнее всего, системы охлаждения воздуха в салоне транспортных средств неисправны. При этом автобусы должны выходить на линию в этом случае.