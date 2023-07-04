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Жара: тюменцы жалуются на неработающие кондиционеры в автобусах

4 июля 2023, 11:07
Фото: 1MI

Тюменцы жалуются на неработающие кондиционеры в автобусах в жару

Читатели «Нашего города» жалуются на работу кондиционеров в автобусах. В 30-градусную жару люди просто задыхаются.
«54 автобус, борт 299, люди с работы едут их полный салон. Жара, духота, разве допустимо подобное отношение к своим гражданам? На улице за 30, а в автобусе и того больше», — сообщила «Нашему городу» Наталья В.

Стоит отметить, что в начале июня горожане уже жаловались на работу кондиционеров на тюменских маршрутах. Тогда чиновники администрации Тюмени заявили, что вероятнее всего, системы охлаждения воздуха в салоне транспортных средств неисправны. При этом автобусы должны выходить на линию в этом случае.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Автобусы#Работа
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