Адская жара: в тюменской администрации объяснили причину духоты в автобусах

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
По словам чиновников, вероятнее всего, системы охлаждения воздуха в салоне неисправны.
«При переходе общественного транспорта на летний график работы перевозчиками проводится технический осмотр систем кондиционирования воздуха. В случае неисправности производится необходимый ремонт. Однако автобус выйдет на линию в любом случае. Неработоспособность системы кондиционирования не входит в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», — пояснили в администрации Тюмени.
Ранее «Наш Город» писал, что жителю Тюмени жаловались на духоту в общественном транспорте. По словам горожан, температура воздуха в салоне доходила до +37 градусов.