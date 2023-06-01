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Адская жара: в тюменской администрации объяснили причину духоты в автобусах

1 июня 2023, 06:34
Фото: Типичная Тюмень

В администрации Тюмени объяснили духоту в автобусах

Тюменские власти объяснили, по какой причине в городском общественном транспорте, оборудованным кондиционерами, их не включают в жаркую погоду.
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Тюмень

По словам чиновников, вероятнее всего, системы охлаждения воздуха в салоне неисправны.

«При переходе общественного транспорта на летний график работы перевозчиками проводится технический осмотр систем кондиционирования воздуха. В случае неисправности производится необходимый ремонт. Однако автобус выйдет на линию в любом случае. Неработоспособность системы кондиционирования не входит в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», — пояснили в администрации Тюмени.

Ранее «Наш Город» писал, что жителю Тюмени жаловались на духоту в общественном транспорте. По словам горожан, температура воздуха в салоне доходила до +37 градусов.

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