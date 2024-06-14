Проехать в маршрутке и выжить: почему в тюменских автобусах не работают кондиционеры

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
Поездка в автобусе или маршрутке по городу превращается в настоящий ад. Условия, в которых приходится ехать, выдерживают далеко не все горожане.
Тюменцы жалуются, что в общественном транспорте невыносимо душно — при этом закрыты все форточки (они не открываются), а кондиционеры не работают.
«Кондиционеров нет. Окна не открываются. Пекло. Закрыть того кто согласовал покупку этих автобусов, в салоне на пару часов без проветривания», — возмутилась Татьяна М.
«В маршрутке можно брать веник и париться. Огромный город, а общественный транспорт такой позорный. Как можно на этом перевозить людей», — посетовала Елена.
«Только на такси в такую погоду. На автобусах можно до больницы доездиться. Позор, конечно», — отметила Ирина Р.
Заметим, что в Тюмени лишь часть городских автобусов и маршрутов оборудована кондиционерами. И, к сожалению, не во всех они работают — в одной части автобусов неисправны, в другой — их просто не включают.
«Сегодня в автобусе №51 на вопрос про неработающий кондиционер, услышал такой ответ кондуктора: „еще недостаточно жарко на улице, чтобы его включать“. Где набирают таких сверхлюдей — непонятно», — сообщил Евгений П.
Согласно нормам температура воздуха в салоне общественного транспорта не должна превышать 25 градусов.
Ежегодное на обновление автобусного парка Тюмени уходят из бюджета сотни миллионов рублей — только в 2023 году на покупку новых 34 автобусов из региональной казны потратили 600 миллионов рублей. В целом по городу курсируют более 1,2 тысячи автобусов. В том числе 886 особо большого, большого и среднего класса, 399 малого класса.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени после поездки в автобусе в обморок упал мужчина — от духоты он потерял сознание. В настоящее время тюменец находится в больнице. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.