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Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

Почему в тюменских автобусах не работают кондиционеры в жару

Проехать в маршрутке и выжить: почему в тюменских автобусах не работают кондиционеры

14 июня 2024, 05:21
Фото: 1MI

Почему в тюменских автобусах не работают кондиционеры в жару

В Тюмени третьи сутки стоит аномальная жара. И, по прогнозам, знойная погода продлится до конца этой недели. Несмотря на то, что метеорологи ранее предупреждали о жарком летнем сезоне, общественный транспорт областной столицы оказался к нему не готов.

Поездка в автобусе или маршрутке по городу превращается в настоящий ад. Условия, в которых приходится ехать, выдерживают далеко не все горожане.

Тюменцы жалуются, что в общественном транспорте невыносимо душно — при этом закрыты все форточки (они не открываются), а кондиционеры не работают.

«Кондиционеров нет. Окна не открываются. Пекло. Закрыть того кто согласовал покупку этих автобусов, в салоне на пару часов без проветривания», — возмутилась Татьяна М.
Даже наклейки на окнах маршруток от жары начинают сползатьДаже наклейки на окнах маршруток от жары начинают сползать
Даже наклейки на окнах маршруток от жары начинают сползать
Фото: тг-канал Тюмень
«В маршрутке можно брать веник и париться. Огромный город, а общественный транспорт такой позорный. Как можно на этом перевозить людей», — посетовала Елена.
Кондиционер в автобусе есть, но нерабочийКондиционер в автобусе есть, но нерабочий
Кондиционер в автобусе есть, но нерабочийКондиционер в автобусе есть, но нерабочий
Кондиционер в автобусе есть, но нерабочий
Фото: ЧС Тюмень
«Только на такси в такую погоду. На автобусах можно до больницы доездиться. Позор, конечно», — отметила Ирина Р.

Заметим, что в Тюмени лишь часть городских автобусов и маршрутов оборудована кондиционерами. И, к сожалению, не во всех они работают — в одной части автобусов неисправны, в другой — их просто не включают.

Темпы обмеления Туры замедлились, несмотря на аномальную жару
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«Сегодня в автобусе №51 на вопрос про неработающий кондиционер, услышал такой ответ кондуктора: „еще недостаточно жарко на улице, чтобы его включать“. Где набирают таких сверхлюдей — непонятно», — сообщил Евгений П.

Согласно нормам температура воздуха в салоне общественного транспорта не должна превышать 25 градусов.

Ежегодное на обновление автобусного парка Тюмени уходят из бюджета сотни миллионов рублей — только в 2023 году на покупку новых 34 автобусов из региональной казны потратили 600 миллионов рублей. В целом по городу курсируют более 1,2 тысячи автобусов. В том числе 886 особо большого, большого и среднего класса, 399 малого класса.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени после поездки в автобусе в обморок упал мужчина — от духоты он потерял сознание. В настоящее время тюменец находится в больнице. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Общественный транспорт#Автобусы#Новости тюмени#Жара#Кондиционеры
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