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Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

В Тюмени резко вырос спрос на новые смесители и водонагреватели

В Тюмени резко вырос спрос на новые смесители и водонагреватели

8 июля 2024, 13:01
Фото: 1MI
В Тюмени из-за начавшейся жары резко вырос спрос на новые смесители и водонагреватели. Причины разные. Например, кто-то хочет освежиться в душе, но из-за отключенной горячей воды не может.

Информацию приводит сервис «Авито.Услуги». Так, помимо спроса на водонагреватели. Еще на 250% выросло количество желающих установить водонагреватель, на 300% — установить автоматы защиты.

Как пояснили представители сервиса, чаще всего жители Тюмени начали обращаться к специалистам с заменой и установкой почти любого оборудования. Чаще всего за весь год тюменцы обращались за помощью в переносе розеток, сборе мебели и ремонту в квартире. Сейчас же лидером остается установка кондиционера.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени уже выросла стоимость установки кондиционеров из-за повального спроса.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Жара#Кондиционеры#Кондитеры
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