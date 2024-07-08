В Тюмени резко вырос спрос на новые смесители и водонагреватели

Как пояснили представители сервиса, чаще всего жители Тюмени начали обращаться к специалистам с заменой и установкой почти любого оборудования. Чаще всего за весь год тюменцы обращались за помощью в переносе розеток, сборе мебели и ремонту в квартире. Сейчас же лидером остается установка кондиционера.