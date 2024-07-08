В Тюмени резко вырос спрос на новые смесители и водонагреватели

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Информацию приводит сервис «Авито.Услуги». Так, помимо спроса на водонагреватели. Еще на 250% выросло количество желающих установить водонагреватель, на 300% — установить автоматы защиты.
Как пояснили представители сервиса, чаще всего жители Тюмени начали обращаться к специалистам с заменой и установкой почти любого оборудования. Чаще всего за весь год тюменцы обращались за помощью в переносе розеток, сборе мебели и ремонту в квартире. Сейчас же лидером остается установка кондиционера.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени уже выросла стоимость установки кондиционеров из-за повального спроса.