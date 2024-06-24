20 тысяч личинок на квадратный метр! Тюменской области грозит нашествия саранчи

Тюменская область и в прошлом году подверглась атаки саранчи, которая уничтожила огромные площади засаженных земель. Больше всего пострадали фермеры Сладковского района. Как пояснили в Россельхохцентре, саранча относится к числу опасных вредителей. При жаркой и сухой погоде насекомые могут перейти на посевы культурных растений, при высокой численности они способны нанести значительный вред зерновым и зернобобовым.