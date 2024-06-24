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Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Тюменской области грозит нашествия саранчи.

20 тысяч личинок на квадратный метр! Тюменской области грозит нашествия саранчи

24 июня 2024, 09:39
Фото: Изображение Midjourney
Тюменской области грозит нашествия саранчи.

Тюменской области грозит нашествия саранчи

Повышение температуры в Тюменской области повышает популяции саранчи на юге региона. В этом году сельскохозяйственные территории снова могут покрыться «ковром» опасных насекомых.

Некоторые регионы России уже подверглись жутким нападением саранчи. Эти насекомые могут пролетать сотни километров и пожирать все на своем пути. На фоне потепления в Тюменской области также активизировалось развитие популяции.

«Одна особь откладывает около 8-10 личинок, однако при благоприятных условиях, коими является потепление, численность личинок на квадратный метр может достигать 20 тысяч. Повышение средней температуры в регионе может привести к существенному увеличению численности насекомых. Особенно остро проблема коснется южной части региона», — рассказала «Нашему городу» биолог Елена Хазарова.

Тюменская область и в прошлом году подверглась атаки саранчи, которая уничтожила огромные площади засаженных земель. Больше всего пострадали фермеры Сладковского района. Как пояснили в Россельхохцентре, саранча относится к числу опасных вредителей. При жаркой и сухой погоде насекомые могут перейти на посевы культурных растений, при высокой численности они способны нанести значительный вред зерновым и зернобобовым.

Полчища насекомых выгоняют тюменцев с местных пляжей
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Ранее «Наш город» сообщал о том, как можно противостоять кровососущим насекомым, сделав эффективное ароматное средство своими руками.

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