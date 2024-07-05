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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

В Тюмени начали продавать стаканчики перемолотым льдом

Пришло из Кореи. В Тюмени начали продавать стаканчики перемолотым льдом

5 июля 2024, 10:30
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени начали продавать стаканчики перемолотым льдом

В Тюмени пришел общероссийский тренд, позаимствованный из Южной Кореи. В магазинах города начали продавать стаканчики со льдом.

Информацию о новых стаканчиках передает телеграм-канал темы Тюмени. В некоторых магазинах города — это типичный стакан для напитка, в котором насыпан перемолотый лед. Суть заключается в том, чтобы налить туда любой напиток и, таким образом, охладить его, вместо того чтобы покупать уже холодный сок, воду или газировку.

Такой способ употребления напитков очень популярен в Южной Корее, однако там такие стаканчики продают в лотках с мороженым или в специальных автоматах для выдачи льда.

Как рассказывают жители Тюмени в соцсетях, такие стаканчики разбирают очень быстро.

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