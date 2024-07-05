Пришло из Кореи. В Тюмени начали продавать стаканчики перемолотым льдом

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Информацию о новых стаканчиках передает телеграм-канал темы Тюмени. В некоторых магазинах города — это типичный стакан для напитка, в котором насыпан перемолотый лед. Суть заключается в том, чтобы налить туда любой напиток и, таким образом, охладить его, вместо того чтобы покупать уже холодный сок, воду или газировку.
Такой способ употребления напитков очень популярен в Южной Корее, однако там такие стаканчики продают в лотках с мороженым или в специальных автоматах для выдачи льда.
Как рассказывают жители Тюмени в соцсетях, такие стаканчики разбирают очень быстро.