Пришло из Кореи. В Тюмени начали продавать стаканчики перемолотым льдом

Информацию о новых стаканчиках передает телеграм-канал темы Тюмени. В некоторых магазинах города — это типичный стакан для напитка, в котором насыпан перемолотый лед. Суть заключается в том, чтобы налить туда любой напиток и, таким образом, охладить его, вместо того чтобы покупать уже холодный сок, воду или газировку.