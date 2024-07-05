Из-за аномальной жары на тюменской трассе ограничили движение

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В настоящее время столбики термометров показывают +29 (по ощущениям +32). Максимальная температура воздуха в пятницу составит +31…+33. В течение дня метеорологи обещают дожди, местами ливни и грозы, град.
В субботу жара начнет спадать — днем столбики термометров в регионе покажут +21…+26, в ночные часы +14…+19. Метеорологи прогнозируют в течение ночи и дня грозы и кратковременные дожди, местами пройдут ливни.