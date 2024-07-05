Из-за аномальной жары на тюменской трассе ограничили движение

На федеральной трассе Тюмень — Омск ограничили движение из-за 32-градусной жары

Временный запрет для проезда грузового транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы, введен на участке федеральной трассы Тюмень — Омск с 11-го по 89-й километры. Ограничения будут действовать до 20:00.