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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

На федеральной трассе Тюмень — Омск ограничили движение из-за 32-градусной жары

Из-за аномальной жары на тюменской трассе ограничили движение

5 июля 2024, 06:07
Фото: 1MI

На федеральной трассе Тюмень — Омск ограничили движение из-за 32-градусной жары

Временный запрет для проезда грузового транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы, введен на участке федеральной трассы Тюмень — Омск с 11-го по 89-й километры. Ограничения будут действовать до 20:00.

В настоящее время столбики термометров показывают +29 (по ощущениям +32). Максимальная температура воздуха в пятницу составит +31…+33. В течение дня метеорологи обещают дожди, местами ливни и грозы, град.

В субботу жара начнет спадать — днем столбики термометров в регионе покажут +21…+26, в ночные часы +14…+19. Метеорологи прогнозируют в течение ночи и дня грозы и кратковременные дожди, местами пройдут ливни.

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