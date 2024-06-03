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Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

В Тюмени выросли цены на кондиционеры.

Из Китая по цене Италии. Как перед жарой изменились цены на кондиционеры в Тюмени

3 июня 2024, 08:06
Фото: 1MI
В Тюмени выросли цены на кондиционеры.

В Тюмени перед жарой выросли цены на кондиционеры

На Тюмень надвигается жаркая погода, к которой уже подготовились магазины электроники, поднявшие цены на кондиционеры и их установку на 10-15%. Более того, сейчас заказать монтажника на установку оборудования в июне — задача практически невыполнимая, все даты уже расписаны.

С начала года цены на сплит-системы в Тюмени выросли на 10-15%, сейчас ее средняя стоимость составляет около 30 тысяч рублей, причем собран он будет в Китае. Хотя пару лет назад за такую цену можно было купить кондиционер европейского производства, об этом «Нашему городу» рассказали в одном из крупных магазинов бытовой электроники.

«С марта цены начали расти и сейчас достигли, возможно, не максимального показателя. Пока вариантов много, но есть напряженка с монтажниками, ближайшая свободная дата установки — 2 июля», — обозначили в магазине.

Напряженная ситуация с заказом монтажных работ наблюдается и в небольшом магазине климатической техники «ТМ-Климат», там работа монтажников тоже расписана до июля. Вдобавок сотрудники магазина рассказали, что кондиционеры сейчас в подавляющем большинстве собираются в Китае. Есть несколько вариантов из Италии и Турции, но стоить они будут космических денег.

«Один из лучших заводов Китая — GREE, так что рекомендуем выбирать модели, собранные там. На них практически нет жалоб. Сейчас ориентироваться стоит не на марку, а именно на завод», — сообщают специалисты.

Прогнозируется, что к середине июня работа монтажников будет расписана уже и на следующий месяц. Однако в Тюмени есть и предложения частных специалистов с Avito, которые могут найти окошко в текущем месяце. Однако средняя цена за услугу у них такая же, как и у монтажников компаний — 13-18 тысяч рублей.

На Тюмень надвигается 29-градусная жара
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени на этой неделе ожидается жаркая погода, синоптики прогнозируют потепление до +29 °C.

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