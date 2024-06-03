Из Китая по цене Италии. Как перед жарой изменились цены на кондиционеры в Тюмени

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
С начала года цены на сплит-системы в Тюмени выросли на 10-15%, сейчас ее средняя стоимость составляет около 30 тысяч рублей, причем собран он будет в Китае. Хотя пару лет назад за такую цену можно было купить кондиционер европейского производства, об этом «Нашему городу» рассказали в одном из крупных магазинов бытовой электроники.
«С марта цены начали расти и сейчас достигли, возможно, не максимального показателя. Пока вариантов много, но есть напряженка с монтажниками, ближайшая свободная дата установки — 2 июля», — обозначили в магазине.
Напряженная ситуация с заказом монтажных работ наблюдается и в небольшом магазине климатической техники «ТМ-Климат», там работа монтажников тоже расписана до июля. Вдобавок сотрудники магазина рассказали, что кондиционеры сейчас в подавляющем большинстве собираются в Китае. Есть несколько вариантов из Италии и Турции, но стоить они будут космических денег.
«Один из лучших заводов Китая — GREE, так что рекомендуем выбирать модели, собранные там. На них практически нет жалоб. Сейчас ориентироваться стоит не на марку, а именно на завод», — сообщают специалисты.
Прогнозируется, что к середине июня работа монтажников будет расписана уже и на следующий месяц. Однако в Тюмени есть и предложения частных специалистов с Avito, которые могут найти окошко в текущем месяце. Однако средняя цена за услугу у них такая же, как и у монтажников компаний — 13-18 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени на этой неделе ожидается жаркая погода, синоптики прогнозируют потепление до +29 °C.