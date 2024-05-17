Бизнес на дому: за торговлю паленым алкоголем тюменку оштрафовали на два миллиона

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Сорокинский районный суд вынес приговор 49-летней местной жительнице. Она признана виновной в приобретении и сбыте немаркированной табачной и алкогольной продукции в особо крупном размере.
Суд установил, что в июне 2023 года женщина закупилась у неустановленных лиц сигаретами на миллион рублей и алкоголем на 300 тысяч. Товар она хранила в своем доме и планировала в дальнейшем продавать.
Суд назначил тюменке штраф в размере двух миллионов рублей в доход государства. Продукция изъята и уничтожена.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени поймали торговца немаркированным табаком. У мужчины изъяли 26 тысяч пачек сигарет, которыми он закупился на 4 миллиона рублей.