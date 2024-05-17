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Жительницу Тюменской области оштрафовали на два миллиона за торговлю «паленкой»

Бизнес на дому: за торговлю паленым алкоголем тюменку оштрафовали на два миллиона

17 мая 2024, 05:34
Фото: 1MI

Жительницу Тюменской области оштрафовали на два миллиона за торговлю «паленкой»

На закупку немаркированных сигарет и алкоголя женщина потратила почти полтора миллиона рублей. Однако заплатить за организацию нелегального бизнеса ей придется гораздо больше.

Сорокинский районный суд вынес приговор 49-летней местной жительнице. Она признана виновной в приобретении и сбыте немаркированной табачной и алкогольной продукции в особо крупном размере.

Суд установил, что в июне 2023 года женщина закупилась у неустановленных лиц сигаретами на миллион рублей и алкоголем на 300 тысяч. Товар она хранила в своем доме и планировала в дальнейшем продавать.

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Суд назначил тюменке штраф в размере двух миллионов рублей в доход государства. Продукция изъята и уничтожена.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени поймали торговца немаркированным табаком. У мужчины изъяли 26 тысяч пачек сигарет, которыми он закупился на 4 миллиона рублей.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюменская область#Алкоголь#Новости тюмени#Штрафы#Сигареты#Подделки#Продажа алкоголя
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